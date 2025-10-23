22 octombrie 2025 | Amenzi de peste 13.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite pe DN1 a polițiștilor din Alba: Ce nereguli au fost constatate
Amenzi de peste 13.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite pe DN1 a polițiștilor din Alba
Polițiștii rutieri din Alba au dat amenzi de peste 13.000 de lei într-o singură zi, în urma unei acțiuni cu efective mărite desfășurată pe Drumul Național 1.
Potrivit IPJ Alba, la data de 22 octombrie 2025, în intervalul orar 09.00 – 13.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe Drumul Național 1, în județul Alba.
Au fost constatate 108 abateri de natură contravențională, dintre care 77 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 31 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 13.167 de lei.
Au fost reținute trei permise de conducere.
De asemenea, au fost retrase trei certificate de înmatriculare.
