Star Transmission, subsidiara Mercedes-Benz din România, sărbătorește 25 de ani de activitate

Anul acesta, Star Transmission sărbătorește la Cugir 25 de ani de expertiză industrială și inginerească

Prezența companiei în lanțul de producție Mercedes-Benz își are originile în prima colaborare industrială, începută în 1995

În ultimii 25 de ani, locația și-a extins continuu capacitățile de producție și inginerie

Adaptabilitatea și implicarea celor aproximativ 900 de angajați înalt calificați constituie o bază solidă pentru dezvoltarea continuă a locației

Cugir, România. În 2026, Star Transmission, subsidiară Mercedes-Benz cu sediul la Cugir, sărbătorește 25 de ani de la înființare. Această aniversare reflectă dezvoltarea continuă și importanța tot mai mare a companiei în rețeaua globală de producție Mercedes-Benz.

Ceea ce a început ca un parteneriat pentru producția de componente de precizie s-a transformat într-o locație consacrată de producție și inginerie. Astăzi, Star Transmission face parte din structura Mercedes-Benz din România, alături de compania-soră Star Assembly din Sebeș. Împreună, cele două contribuie cu componente destinate trenurilor de rulare, precum și cu expertiză tehnică la rețeaua globală de producție Mercedes-Benz.

„Felicitări echipei Star Transmission pentru atingerea acestui reper important. Timp de 25 de ani, colegii noștri din Cugir au contribuit la dezvoltarea locației și au consolidat poziția acesteia în cadrul Mercedes-Benz. Această aniversare reprezintă progresul continuu și baza solidă pe care locația și-a construit-o. În anii următori, Star Transmission va contribui la consolidarea rezilienței rețelei noastre globale de producție.”

Thomas Schulz, Vicepreședinte Producție Powertrain Mercedes-Benz Cars

„În ultimii 25 de ani, ne-am dezvoltat constant capacitățile în România – de la producția de componente până la un spectru larg de competențe în producție și inginerie. Suntem foarte mândri să fim un pilon tot mai important al rețelei globale de producție a sistemelor de propulsie Mercedes-Benz. Această evoluție a fost posibilă datorită expertizei și implicării deosebite a angajaților noștri, precum și capacității de a ne adapta constant la noile tehnologii și cerințe.”

Gheorghe Achim, Director General Star Transmission și Star Assembly

Un parteneriat început înainte de înființarea companiei

Originile Star Transmission datează din 1995, cu câțiva ani înainte ca societatea să fie înființată oficial.

În toamna anului 1995, reprezentanții Uzinei Mecanice din Cugir au participat la o expoziție industrială națională organizată la București, unde Daimler-Benz AG căuta parteneri pentru producția de componente metalice de înaltă precizie. În urma unui proces riguros de calificare, uzina din Cugir a fost selectată pentru fabricarea de roți dințate și arbori pentru cutia de viteză a modelului Mercedes-Benz Clasa A.

Parteneriatul a reprezentat o etapă importantă: Daimler-Benz a câștigat un partener de producție cu o tradiție de 200 de ani în prelucrarea metalelor, iar Cugir a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare industrială.

Pornind de la această colaborare de succes, Star Transmission a fost înființată în 2001, punând bazele unei prezențe pe termen lung a Mercedes-Benz în România.

De la excelență în producție la expertiză în inginerie

În ultimii 25 de ani, Star Transmission și-a extins constant competențele de la producția de precizie către domenii precum inginerie, dezvoltare de procese și transfer internațional de know-how.

În prezent, compania produce componente prelucrate cu precizie pentru transmisii și motoare și dezvoltă, totodată, scule, echipamente de măsurare, tehnologii de prelucrare și procese de tratament termic.

Componentele care părăsesc fabrica din Cugir contribuie la realizarea sistemelor de propulsie pentru vehiculele Mercedes-Benz din întreaga rețea globală de producție.

Extinderea capacităților tehnologice a fost însoțită și de dezvoltarea infrastructurii: de la aproximativ 8.000 de metri pătrați de spații de producție la început, la aproximativ 40.000 de metri pătrați de spații de producție și inginerie în prezent.

Dezvoltare în pas cu rețeaua de producție Mercedes-Benz

Înființarea companiei-soră Star Assembly la Sebeș a marcat un alt moment important pentru Mercedes-Benz în România. În timp ce Star Transmission este specializată în componente mecanice și tehnologii de fabricație, Star Assembly se concentrează pe asamblarea angrenajelor destinate sistemelor de propulsie pentru motoare cu ardere internă și hibride, precum și asamblarea unităților de antrenare electrică.

Împreună, cele două locații contribuie cu competențe complementare la producția de vehicule Mercedes-Benz la nivel mondial, demonstrând modul în care prezența industrială din România s-a dezvoltat de la originile sale din Cugir într-o componentă mai amplă a rețelei globale de producție.

25 de ani prin oameni și comunitate

Dedicarea angajaților săi a avut un rol esențial în dezvoltarea Star Transmission. Acest angajament se reflectă în investițiile pe termen lung în formare profesională și educație. Din 2013, Star Transmission și Star Assembly susțin învățământul dual în județul Alba și colaborează cu licee tehnologice și universități pentru a contribui la pregătirea viitorilor specialiști în sectorul industrial din România.

Dincolo de forța de muncă, cele două companii rămân strâns conectate la comunitățile din Cugir și Sebeș, sprijinind inițiative în domenii precum educație, sănătate, protecția mediului, sport și incluziune socială.

Construind pe 25 de ani de expertiză

În contextul transformării industriei auto prin electrificare, digitalizare și noi tehnologii de producție, Star Transmission continuă să construiască pe adaptabilitatea care i-a definit dezvoltarea încă de la început. Compania își propune să își dezvolte în continuare competențele în linie cu transformarea rețelei de producție Mercedes-Benz, susținută de angajați implicați, adaptabilitate tehnologică și un angajament pe termen lung față de calitate.

Aniversarea reprezintă atât o recunoaștere a realizărilor de până acum, cât și un punct de pornire pentru următorul capitol al Star Transmission în România.

Despre Star Transmission

Star Transmission este o filială deținută integral de Mercedes-Benz AG și parte integrantă a rețelei globale de producție Mercedes-Benz Cars pentru sisteme de propulsie. Cu o prezență de peste două decenii în România, compania s-a dezvoltat într-un centru de competență pentru roți dințate și componente pentru sisteme de propulsie, reunind capacități de producție cu expertiză în inginerie și o forță de muncă înalt calificată.

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