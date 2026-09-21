Video | „Procurorul pistolar” Radu Bucurică, adus din nou la Curtea de Apel Alba Iulia: Judecătorii decid asupra prelungirii arestării preventive

„Procurorul pistolar” Radu Bucurică, adus din nou la Curtea de Apel Alba Iulia: Judecătorii decid asupra prelungirii arestării preventive

Radu Bucurică, procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal, a fost adus, din nou, luni, 21 septembrie 2026, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde judecătorii urmează să analizeze cererea privind prelungirea arestării sale preventive.

,,Dosarul nr.598/57/2026 cu obiect prelungire arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind pe inculpatul Bucurica RG, nu s-a soluționat astăzi (18 septembrie n.red.). S-a amânat pentru luni 21.09.2026, ora 15 pentru respectarea dreptului la apărare al inculpatului care a solicitat mai mult timp pentru pregătirea apărării.’, potrivit Curtea de Apel Alba Iulia.

În prezent, Bucurică se află în arest preventiv pentru 30 de zile, măsura fiind dispusă începând cu 27 august și până în 25 septembrie 2026, inclusiv.

Reamintim că Radu George Bucurică a fost reţinut pe 10 august, pentru 24 de ore, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din judeţul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliţie a folosit un spray lacrimogen şi a tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenţi.

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