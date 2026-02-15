21-22 martie 2026 | Sărbătoarea Mierii la Blaj: ,,Mica Romă” devine centrul apiculturii românești, la cel mai mare târg de miere și produse pentru apicultură din România

La sfârșitul lunii martie 2026, Blajul devine capitala mierii, odată cu cea de-a 16-a ediție a evenimentului. Târgul, ce adună expozanți din țară și străinătate, reprezintă cel mai mare eveniment dedicat apiculturii din țară și un punct de referință pentru toți cei implicați în acest domeniu.

În fiecare primăvară, la finalul lunii martie, Blajului se transformă în sărbătoare – Sărbătoarea Mierii, a albinelor, a florilor și a primăverii.

Sărbătoarea Mierii este un târg apicol devenit tradiție, unde pasiunea pentru apiculturaăse întâlnește cu dragostea noastră pentru albine, pentru copiii care sărbătoresc alături de noi.

Reginele Mierii, cântecele copiilor, muzica și dansul ne înveselesc în cele 2 zile ale evenimentului.

Anul acesta ești așteptat la Blaj în 21-22 martie, unde vei găsi produse apicole și tradiționale direct de la producători locali.

Nici cei mici nu au fost uitați de organizatori care le-au pregătit concursul creativ pentru copii – „Micul oraș al albinelor”.

Realizați o machetă inspirată din viața albinelor și din lumea apiculturii: un stup, o livadă înflorită, o grădină plină de flori melifere, o scenă de cules polen sau orice altă idee creativă legată de albine!

Premiile totale au o valoare de 2000 de euro. Vor fi premiate mai multe lucrări, iar un premiu special de popularitate va fi acordat în funcție de numărul de like-uri pe Facebook, din toate lucrările înscrise.

Vor exista două categorii de concurs:

1. Categoria „Primar” – clasele I–IV

2. Categoria „Gimnazial” – clasele V–VIII

Regulile, dar și cum te poți înscrie pot fi consultate pe pagina de Facebook a evenimentului sau la numărul de telefon 0744 696 931.

Premiul de popularitate va fi decis prin numărul de like-uri pe Facebook, dintre toate lucrările înscrise în concurs, indiferent de categorie (primar sau gimnazial).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI