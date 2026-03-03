21-22 martie 2026 | Sărbătoarea Mierii la Blaj: Cel mai mare târg de miere și produse pentru apicultură din România revine în ,,Mica Romă”. PROGRAMUL

Sărbătoarea Mierii la Blaj: Cel mai mare târg de miere și produse pentru apicultură din România revine în ,,Mica Romă”. PROGRAMUL

Blaj devine capitala mierii pe 21-22 martie 2026! Sărbătoarea Mierii ajunge la ediția a 16-a și promite două zile pline de activități, conferințe și momente speciale.

Ele vor fi dedicate atât pasionaților de apicultură, pasionaților de miere, cât și familiilor cu copii.

,,Anual în luna martie Blajul se transformă în capitala apicultorilor găzduind cel mai mare târg de profil din România cu expozanți din țară și străinătate”, au transmis organizatorii.

Program Sărbătoarea Mierii 2026

Sâmbătă, 21 Martie 2026

Deschiderea oficială a Târgului – ora 11:00.

Dăm startul cu Ansamblul „Valea Târnavelor”, Dansul Albinuțelor și creații florale unicat. În plus, creațiile florale unicat prind viață pe scenă și în defilare prin Piața 1848, moment perfect pentru fotografii cu modelele.

Ateliere de meșteșuguri tradiționale – ora 11:00

Țesut, olărit, arte plastice și arte decorative – Centrul de Cultură „Augustin Bena”

Spectacol folcloric – ora 15:00

Ansamblul Folcloric al Județului Alba, Ansamblul „Valea Târnavelor” și Clasa de suflători a Palatului Cultural Blaj.

Concert LORA – ora 18:30

În deschidere: Trupa Antheia Imperialis, DJ George Vasinc, Paul Berghean, Iris Iasc, Isabel Albu, Ioana Pleșa, Georgiana Zbutea și Alexandra Sălcudean

Duminică, 22 martie:

Dansuri sportive și societate & Zumba – ora 11:00.

Teatrul de păpuși „Prichindel” – ora 12:30.

„Atelier de povești” – pentru cei mici – ora 13:15.

