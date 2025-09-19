20 septembrie 2025 | ”Let’s Do It, România!” la Alba Iulia: „Împreună pentru Alba curată – Prietenul la curățenie se cunoaște”
20 septembrie 2025 | ”Let’s Do It, România!” la Alba Iulia: „Împreună pentru Alba curată – Prietenul la curățenie se cunoaște”
Let’s Do It, România! aduce din nou la Alba Iulia, sâmbătă, 20 septembrie 2025 – comunitatea la aceeași masă: responsabilitate și fapte bune pentru mediu.
România se pregătește pentru o ediție istorică a Zilei de Curățenie Națională! Este prima ediție recunoscută prin lege (Legea 266/2024) și marchează 15 ani de Let’s Do It, România!.
Peste 150.000 de voluntari din toate județele s-au înscris deja la cea mai mare mișcare socială din țară, sub mesajul: „Prietenul la curățenie se cunoaște” – prietenie, solidaritate, responsabilitate pentru un mediu mai curat.
„De 15 ani, Let’s Do It, România! arată că atunci când oamenii se unesc, pot schimba țara. Ziua de Curățenie Națională recunoscută prin lege demonstrează puterea implicării civice. Invităm pe toți cei care cred într-un viitor mai curat să ni se alăture pe 20 septembrie.”— Ștefan Buciuc, Președinte Let’s Do It, România!
Mobilizare în județul Alba
Acțiunea noastră este suținută și în acest an de instituții partenere locale: Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria Alba Iulia, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, Inspectoratul de Jandarmi Alba, Garda de Mediu Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba (DSP), Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba (SGA), Ocoalele Silvice Alba, APM Alba, Crucea Roșie – Filiala Alba, precum și instituții de învățământ și ONG-uri.
Până acum, și-au anunțat participarea la Ziua de Curățenie Națională următoarele UAT-uri și localități: Albac, Almașu Mare, Aiud, Alba Iulia, Abrud, Baia de Arieș, Bistra, Câmpeni, Cut, Cugir, Daia Română, Doștat, Gârda de Sus, Lupșa,Ocna Mureș, Pianu, Roșia de Secaș, Roșia Montană, Săliștea, Sântimbru, Scărișoara, Șona, Șpring, Teiuș, Valea Lungă, Zlatna.
Organizatorii așteaptă în continuare înscrierea altor instituții și organizații, iar participarea cât mai numeroasă este foarte importantă pentru succesul Zilei de Curățenie Națională.
Detalii pentru Alba Iulia
Ora de întâlnire: 09:30
Locație punct de întâlnire: parcarea exterioară de la Dedeman link Google Maps
Zone vizate pentru ecologizare: Zona Incov, Zona stației de transformare electrică (după Centrul de Conferințe Gheorghe Șincai).
Durata va fi de aproximativ 4 ore .
La punctul de întâlnire se vor distribui saci, mănuși, apă și vor fi prezentate normele de siguranță.
Dorim să subliniem că voluntarii din întreg județul Alba sunt bineveniți să se alăture acțiunii – nu doar în Alba Iulia, ci și în toate punctele de întâlnire disponibile în aplicația app.letsdoitromania.ro.
„Dragi albaiulieni, dragi voluntari, vă invit cu drag să ni vă alăturați pe 20 septembrie la Ziua de Curățenie Națională!
Împreună putem demonstra că Alba este un județ unit, responsabil și prietenos cu natura.
Vă așteptăm să arătăm încă o dată că prietenul la curățenie se cunoaște!”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf
Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf Echipa FEFS a Universității Babeș-Bolyai din Cluj a obținut locul al doilea la competiția internațională Lady Woods Golf, desfășurată între 11 și 16 septembrie 2025, la Montesilvano / Pescara, Italia. Evenimentul a reunit 225 de participante […]
Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea
Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea Un șofer din Vâlcea a fost prins cu ,,alcool la bord” în Alba și este cercetat de polițiștii din Jidvei. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,47 mg/l. Citește și: FOTO | Adolescent de 19 ani, din Crăciunelu de […]
Începe Târgul APULUM AGRARIA 2025: Două zile de expoziții, ateliere și demonstrații agricole
Începe Târgul APULUM AGRARIA 2025: Două zile de expoziții, ateliere și demonstrații agricole Târgul APULUM AGRARIA 2025 începe astăzi la Ighiu, desfășurându-se pe parcursul zilelor de 20 și 21 septembrie, între orele 10.00 și 18.00, pe DJ 107 H, drumul spre Bucerdea Vinoasă. Ediția a XXXIII-a aduce în prim-plan agricultura și tot ce înseamnă aceasta, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de euro
Datoria publică a României a crescut la 57,8% din PIB în luna mai 2025. Fiecare român, îndatorat cu 11.000 de...
Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea locuințelor la iarnă
Cât costă metrul cub de lemn de foc în toamna 2025: Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru încălzirea...
Știrea Zilei
VIDEO | Peste 2.000 de porții de balmoș, iahnie de fasole cu afumătură și miel la ceaun, pregătite de bucătarul Romulus Miclea (Romanu) la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu. Din meniu nu lipsesc nici plăcinte pe lespede cu brânză de oaie și mărar
Peste 2.000 de porții de balmoș, iahnie de fasole cu afumătură și miel la ceaun, pregătite de bucătarul Romulus Miclea...
Tânăr de 25 de ani, din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști: A furat cardul unui vârstnic de 76 de ani și a scos peste 7.500 de lei de pe el
Tânăr de 25 de ani, din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști: A furat cardul unui vârstnic de 76 de...
Curier Județean
Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf
Georgiana Jid, fosta atletă a CS Unirea Alba Iulia, performanță împreună cu echipa Universității Babeş-Bolyai, la Lady Woods Golf Echipa...
Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea
Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea Un șofer din...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
20 septembrie 1866: S-a născut marele poet transilvănean George Coșbuc
20 septembrie 1866: S-a născut marele poet transilvănean George Coșbuc George Coşbuc (n. 20 septembrie 1866, Hordou, comitatul Bistriţa-Năsăud, azi...
20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, „metroul munților”. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu natura, timp de patru ani
20 septembrie 1974: Este inaugurat Transfăgărășanul, „metroul munților”. Peste 50.000 de civili și militari s-au luptat cu natura, timp de...