20 septembrie 2025 | ”Let’s Do It, România!” la Alba Iulia: „Împreună pentru Alba curată – Prietenul la curățenie se cunoaște”

Let’s Do It, România! aduce din nou la Alba Iulia, sâmbătă, 20 septembrie 2025 – comunitatea la aceeași masă: responsabilitate și fapte bune pentru mediu.

România se pregătește pentru o ediție istorică a Zilei de Curățenie Națională! Este prima ediție recunoscută prin lege (Legea 266/2024) și marchează 15 ani de Let’s Do It, România!.

Peste 150.000 de voluntari din toate județele s-au înscris deja la cea mai mare mișcare socială din țară, sub mesajul: „Prietenul la curățenie se cunoaște” – prietenie, solidaritate, responsabilitate pentru un mediu mai curat.

„De 15 ani, Let’s Do It, România! arată că atunci când oamenii se unesc, pot schimba țara. Ziua de Curățenie Națională recunoscută prin lege demonstrează puterea implicării civice. Invităm pe toți cei care cred într-un viitor mai curat să ni se alăture pe 20 septembrie.”— Ștefan Buciuc, Președinte Let’s Do It, România!

Mobilizare în județul Alba

Acțiunea noastră este suținută și în acest an de instituții partenere locale: Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria Alba Iulia, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, Inspectoratul de Jandarmi Alba, Garda de Mediu Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba (DSP), Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba (SGA), Ocoalele Silvice Alba, APM Alba, Crucea Roșie – Filiala Alba, precum și instituții de învățământ și ONG-uri.

Până acum, și-au anunțat participarea la Ziua de Curățenie Națională următoarele UAT-uri și localități: Albac, Almașu Mare, Aiud, Alba Iulia, Abrud, Baia de Arieș, Bistra, Câmpeni, Cut, Cugir, Daia Română, Doștat, Gârda de Sus, Lupșa,Ocna Mureș, Pianu, Roșia de Secaș, Roșia Montană, Săliștea, Sântimbru, Scărișoara, Șona, Șpring, Teiuș, Valea Lungă, Zlatna.

Organizatorii așteaptă în continuare înscrierea altor instituții și organizații, iar participarea cât mai numeroasă este foarte importantă pentru succesul Zilei de Curățenie Națională.

Detalii pentru Alba Iulia

Ora de întâlnire: 09:30

Locație punct de întâlnire: parcarea exterioară de la Dedeman link Google Maps

Zone vizate pentru ecologizare: Zona Incov, Zona stației de transformare electrică (după Centrul de Conferințe Gheorghe Șincai).

Durata va fi de aproximativ 4 ore .

La punctul de întâlnire se vor distribui saci, mănuși, apă și vor fi prezentate normele de siguranță.

Dorim să subliniem că voluntarii din întreg județul Alba sunt bineveniți să se alăture acțiunii – nu doar în Alba Iulia, ci și în toate punctele de întâlnire disponibile în aplicația app.letsdoitromania.ro.

„Dragi albaiulieni, dragi voluntari, vă invit cu drag să ni vă alăturați pe 20 septembrie la Ziua de Curățenie Națională!

Împreună putem demonstra că Alba este un județ unit, responsabil și prietenos cu natura.

Vă așteptăm să arătăm încă o dată că prietenul la curățenie se cunoaște!”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI