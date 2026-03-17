20 martie | IPJ Alba: Vrei să devii polițist? Sesiune de pregătire sportivă pentru admiterea în școlile de poliție, la Alba Iulia
IPJ Alba: Vrei să devii polițist? Sesiune de pregătire sportivă pentru admiterea în școlile de poliție, la Alba Iulia
Tinerii care își doresc o carieră în Poliție sunt invitați, vineri, 20 martie 2026, de la ora 13:00, la o sesiune de pregătire sportivă organizată în municipiul Alba Iulia, în sala de Sport a Universității „1 Decembrie”.
Evenimentul este dedicat celebrării Zilei Poliției Române și are ca scop familiarizarea participanților cu traseul sportiv necesar admiterii în școlile de poliție. Activitatea este organizată de Biroul de Pregătire Profesională.
Participanții vor avea ocazia să își testeze nivelul de pregătire fizică necesar pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale Poliției. Totodată, sesiunea își propune să contribuie la dezvoltarea calităților motrice și să ofere tinerilor posibilitatea de a simula proba sportivă într-un cadru oficial și controlat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Elevii Liceului Agricol din Ciumbrud au participat la plantarea a peste 200 de mesteceni într-o zonă din Aiud: ,,Am păstrat specificul arborilor de munte, pentru că de aici începe TransApuseana”
Elevii Liceului Agricol din Ciumbrud au participat la plantarea a peste 200 de mesteceni într-o zonă din Aiud: ,,Am păstrat specificul arborilor de munte, pentru că de aici începe TransApuseana” Peste 200 de mesteceni au fost plantați, astăzi, pe strada Moților din Aiud, cu ajutorul elevilor Liceului Agricol din Ciumbrud, specializarea „Grădinar urban”, în cadrul […]
VIDEO | Femeie din Alba Iulia, înșelată de falși reprezentanți ANAF: Escrocii au făcut nevăzuți peste 86.000 de lei retrași din contul firmei administrate de aceasta
Femeie din Alba Iulia, înșelată de falși reprezentanți ANAF: Escrocii au făcut nevăzuți peste 86.000 de lei retrași din contul firmei administrate de aceasta O femeie de 49 de ani, din Alba Iulia, a rămas fără 86.630 de lei din contul firmei pe care o administrează, după ce a fost înșelată de persoane care s-au […]
FOTO | Andrei Rachieriu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026
Andrei Rachieriu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026 Rezultat de excepție la Olimpiada de Limba Engleză – faza județeană pentru un elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia. „Suntem mândri să anunțăm performanța elevului nostru, Andrei Rachieriu, din clasa a VIII-a, care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Recursul a fost respins de Înalta Curte
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Recursul a fost respins de Înalta Curte Dani...
Economistul Radu Georgescu: Guvernul, BNR-ul și băncile se împing reciproc în prăpastie. România riscă să dea faliment dacă mai împrumută Guvernul
Economistul Radu Georgescu: Guvernul, BNR-ul și băncile se împing reciproc în prăpastie. România riscă să dea faliment dacă mai împrumută...
Știrea Zilei
FOTO | Laboratorul de microbiologie al Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, modernizat: Va fi creat un Compartiment de microbiologie
Laboratorul de microbiologie al Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, modernizat: Va fi creat un Compartiment de microbiologie La sediul Spitalului...
Irina Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Religie cultul greco-catolic 2026, după același rezultat și la Istorie: „O veste care ne-a umplut inimile de recunoștință, lumină și smerită mândrie”
Irina Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Religie cultul greco-catolic 2026,...
Curier Județean
VIDEO | Elevii Liceului Agricol din Ciumbrud au participat la plantarea a peste 200 de mesteceni într-o zonă din Aiud: ,,Am păstrat specificul arborilor de munte, pentru că de aici începe TransApuseana”
Elevii Liceului Agricol din Ciumbrud au participat la plantarea a peste 200 de mesteceni într-o zonă din Aiud: ,,Am păstrat...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
Opinii Comentarii
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui Pe 17...
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...