20 martie | IPJ Alba: Vrei să devii polițist? Sesiune de pregătire sportivă pentru admiterea în școlile de poliție, la Alba Iulia

IPJ Alba: Vrei să devii polițist? Sesiune de pregătire sportivă pentru admiterea în școlile de poliție, la Alba Iulia

Tinerii care își doresc o carieră în Poliție sunt invitați, vineri, 20 martie 2026, de la ora 13:00, la o sesiune de pregătire sportivă organizată în municipiul Alba Iulia, în sala de Sport a Universității „1 Decembrie”.

Evenimentul este dedicat celebrării Zilei Poliției Române și are ca scop familiarizarea participanților cu traseul sportiv necesar admiterii în școlile de poliție. Activitatea este organizată de Biroul de Pregătire Profesională.

Participanții vor avea ocazia să își testeze nivelul de pregătire fizică necesar pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale Poliției. Totodată, sesiunea își propune să contribuie la dezvoltarea calităților motrice și să ofere tinerilor posibilitatea de a simula proba sportivă într-un cadru oficial și controlat.

