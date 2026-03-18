20 martie 2026 | Francofonia, sărbătorită la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj: Prima ediție a concursului județean „Le français, mon fort”

Francofonia, sărbătorită la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj: Prima ediție a concursului județean „Le français, mon fort”

Vineri, 20 martie 2026, de la ora 10.00, Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj va găzdui prima ediție extinsă a concursului „Le français, mon fort”, un eveniment dedicat promovării limbii franceze și a valorilor francofoniei în rândul elevilor de liceu.

Manifestarea este organizată în contextul celebrării Zilei Internaționale a Francofoniei, marcată anual la data de 20 martie, zi cu o semnificație aparte pentru spațiul cultural francofon, amintind de momentul fondării Organizației Internaționale a Francofoniei, în anul 1970, la Niamey (Niger).

La eveniment vor fi prezente Laurence Levasseur, directoarea Institutului Francez din Cluj-Napoca, Conf. univ. dr. Simona Jișa și Lect. univ. dr. Iulia Mateiu, ambele de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Concursul reunește echipe de elevi de la principalele unități de învățământ din municipiul Blaj, alături de invitați din județ, respectiv Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Colegiul Național „David Prodan” din Cugir și Liceul Teoretic Teiuș.

Instituția gazdă, Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, participă, de asemenea, cu echipe proprii, alături de celelalte licee din Blaj, Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare”, Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” și Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”.

Competiția se desfășoară pe echipe formate din câte doi elevi, selectați la nivelul fiecărei unități școlare, în funcție de nivelul de stăpânire a limbii franceze, atât în formă scrisă, cât și orală. În același timp, participanții trebuie să demonstreze un solid bagaj de cunoștințe de cultură generală, din domenii variate, ceea ce conferă concursului un caracter interdisciplinar și dinamic.

Evenimentul se înscrie într-o tradiție deja consolidată la nivelul colegiului blăjean, unde Săptămâna francofoniei este marcată anual prin activități diverse și atractive. De-a lungul timpului, elevii, sub îndrumarea profesorilor de limba franceză, au participat la concursuri de creație literară, sesiuni de recitare din poeți francofoni, prezentări despre țările francofone, expoziții tematice, întâlniri cu vorbitori nativi și vizionări de filme sau audiții muzicale în limba franceză.

Până în prezent, concursul „Le français, mon fort” s-a desfășurat în format intern sau local, ajungând anul trecut la cea de-a XVII-a ediție. Extinderea din acest an marchează un moment important în evoluția competiției, care își propune să devină un reper regional în promovarea limbii franceze și a francofoniei.

Prin organizarea acestei prime ediții în format extins, la nivel județean, Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj își reafirmă rolul activ în susținerea educației de calitate și a deschiderii culturale, oferind elevilor oportunitatea de a-și valorifica competențele lingvistice și de a interacționa într-un cadru competitiv, dar prietenos.

Organizatorii își exprimă încrederea că evenimentul va avea continuitate și va atrage, în anii următori, un număr tot mai mare de participanți, consolidând astfel interesul pentru limba franceză și cultura francofonă în rândul tinerilor.

sursa: Radio Blaj

foto: atrhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI