20 februarie 2026 | Amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere pe DN 7, în Alba: Vinerea, ziua cu cele mai multe accidente pe acest drum național

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Vineri, 20 februarie 2026, în intervalul orar 14.00-18.00, polițiștii rutieri din județul Alba desfășoară o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere pe Drumul Național 7.

În cursul anului 2025 au fost înregistrate pe DN7 286 de accidente, soldate cu 373 de victime. În 2025 au fost pierdute 25 de vieți pe DN7.

Principalele cauze ale accidentelor de pe DN7 au fost:

*Neacordare de prioritate vehicule – 43

*Nerespectarea regimului legal de viteză 34

*Distragerea atenției – 26

*Adormire la volan – 16

*Indisciplina pietonală – 15

Ziua cu cele mai multe accidente a fost vinerea, cele mai multe evenimente nedorite producându-se în intervalul orar 14.00-18.00.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

