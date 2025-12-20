20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m și ghețuș, până la ora 24.00. Zonele vizate
20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m și ghețuș, până la ora 24.00. Zonele vizate
ANM a emis un nou cod galben de ceață valabil sâmbătă seara, în mai multe localități din județul Alba, până la ora 24.00.
Se vor semnala local ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.
Localitățile vizate: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet
Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet Guvernul Bolojan a decis să reducă la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027 după ce investitori străini au cerut cu intens acest lucru. În domeniul fiscal, impozitul minim […]
FOTO | Performanță pentru elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia: Echipa de fotbal U18, calificare la faza zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Performanță pentru elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia: Echipa de fotbal U18, calificare la faza zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar Echipa de fotbal U18 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a reușit o performanță deosebită, calificarea la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. După două partide intense, […]
20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă și ghețuș. Localitățile vizate
20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă și ghețuș. Localitățile vizate ANM a emis sâmbătă o atenționare cod galben de ceață, valabilă în mai multe localități din județul Alba, până la ora 13.00. Se vor semnala local ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
TVA rămâne la nivelul de 11% pentru HORECA: Guvernul a decis să păstreze cota redusă (surse)
TVA rămâne la nivelul de 11% pentru HORECA: Guvernul a decis să păstreze cota redusă (surse) Sectorul HoReCa primește o...
CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor de iarnă: ,,Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent”
CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor de iarnă: ,,Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent” CFR Călători...
Știrea Zilei
Un bărbat din Alba a obținut o diplomă de bacalaureat falsificată și a folosit-o pentru a putea exploata legal pădurea. Diploma provine la un colegiu din București
Un bărbat din Horea a obținut o diplomă de bacalaureat falsificată și a folosit-o pentru a putea exploata legal pădurea....
VIDEO | Crăciunul la fermă, în Apuseni: Văcuța fashion din Gârda de Sus, gătită cu luminițe, dovada că și satul poate fi ,,cool”, iar tradiția și modernul pot merge mână în mână
Crăciunul la fermă, în Apuseni: Văcuța fashion din Gârda de Sus, gătită cu luminițe, dovada că și satul poate fi...
Curier Județean
20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m și ghețuș, până la ora 24.00. Zonele vizate
20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m...
Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet
Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet Guvernul Bolojan a decis să...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...
Tradiții și superstiții de Ignat, ziua în care sunt sacrificați porcii. Cum vor fi pedepsiți cei care muncesc în această zi
Tradiții și superstiții de Ignat, ziua în care sunt sacrificați porcii. Cum vor fi pedepsiți cei care muncesc în această...