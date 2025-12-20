20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă și ghețuș. Localitățile vizate

ANM a emis sâmbătă o atenționare cod galben de ceață, valabilă în mai multe localități din județul Alba, până la ora 13.00.

Se vor semnala local ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Localitățile vizate: zona joasă a județului Alba , respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI