20-22 iunie 2025 | O nouă ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana, la Alba Iulia: Ateliere și lansări de carte, concerte, recitaluri, expoziții, conferințe și teatru. Programul

În perioada 20-22 iunie 2025, esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia (în aer liber) va găzdui cea de-a 16-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana.

În cele trei zile, între orele 10:00 și 20:00 vor avea loc ateliere și lansări de carte pentru copii, tineri și adulți, concerte, recitaluri, expoziții, conferințe și teatru.

Cea de-a XVI-a ediție Târgului de cArte Alba Transilvana aduce la Alba Iulia 66 de edituri și librării, care expun spre vânzare carte din domenii precum: beletristică, religie, dezvoltare personală, business, spiritualitate, hobby, cărți pentru copii, volume de specialitate, jocuri etc.

Deja cu tradiție și un bun renume, Târgul de cArte Alba Transilvana va aduce și în acest an scriitori, muzicieni, artiști, oameni de cultură, editori și alte personalități ale vieții culturale care se vor strădui ca timp de trei zile să facă din orașul nostru o adevărată capitală a culturii scrise.

Târgul de cArte Alba Transilvana este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, împreună cu partenerii tradiționali Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Filiala Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, Centrul Cultural „Palatul Principilor”, Palatul Copiilor din Alba Iulia și Grupul Skepsis, cărora li se adaugă Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Centrul Cultural „Valentin Uritescu” Cugir, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud și Fundația Inter – Art Aiud, care vor participa punctual cu evenimente multi-art deosebit de atractive.

PROGRAM

*VINERI, 20 IUNIE 2025

10.30 FESTIVITATEA DE DESCHIDERE PE RITMURI DE FANFARĂ

Fanfara Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

Deschiderea târgului de carte și prezentarea standurilor

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

11.00 LANSARE DE CARTE / BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA / PROGRAMUL „SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA CULTURII SCRISE” AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA

Discobolul • Viața Bibliotecii • Verbum • Povești de noapte bună • Metodica •

Gordan Edina – Istoria sportului din Aiud • Tomuleț Dan – Semne din trecut • Borangic Cătălin – Ești cel mai frumos demon al meu • Purdea Claudiu – Braconarea patrimoniului arheologic din Munții Șureanu • Elvireanu Sonia – Omul soare • Nistea Cornel – Condamnați să trăiască

Prezintă: Cornel Nistea, Daniela Floroian, Edina Gordan, Dan Tomuleț, Cătălin Borangic,

Claudiu Purdea, Sonia Elvireanu, Christian Tămaș

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

12.00 LANSARE DE CARTE / UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA ALBA – HUNEDOARA

Cornel Nistea – Risipite prin sertare • Ana Ardeleanu – Muza Mofturoasă • Casandra Ioan – Aproape înțeleasă fericire • Mihai Pascaru – Coșul zilnic

Prezintă: Sonia Elvireanu, Monica Grosu

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

13.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA EIKON

Emanuela Ilie (coord.) – Infernul cotidian. Imaginarul bolii în literatura română • Un dicționar al exilului feminin românesc. Autoare emblematice, volume reprezentative • Dan Tomuleț – Plotin. Despre frumos • Plotin. Despre destin. Enneade 3.1 • Plotin. Despre nemurirea sufletului • Plotin: Despre coborârea sufletului în trupuri (Enneade 4.8) • Plotin. Despre esența sufletului I și II. Despre intelect, eide și ființă • Plotin: Despre bine sau despre unu

Prezintă: Georgeta Orian, Diana Câmpan

Moderator Valentin Ajder

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

14.00 LANSARE DE CARTE / ACADEMIA ROMÂNĂ & EDITURA ȘCOALA ARDELEANĂ

EVOCARE ANDREI ȘAGUNA – Alocuțiuni: Ioan Chirilă, Andrei Șaguna – fondator ASTRA • Mircea –

Gheorghe Abrudan, Andrei Șaguna văzut de Lucian Blaga

Lansarea volumelor: Arhiepiscopul și Mitropolitul Andrei Baron de Șaguna de Nicolae Popea. Ediție, studiu introductiv, note, glosar și indici de Mircea-Gheorghe Abrudan și Casian Rușeț. Cuvânt de binecuvântare de † Lucian, Episcopul Caransebeșului. Prefață de Ioan Bolovan • Mitropolitul Andrei Șaguna. O biografie culturală de Mircea-Gheorghe Abrudan. Prefață de Ioan Bolovan • Rădăcinile Veșniciei și Ipostazieri ale Cuvântului. Eseuri omiletice de Pr. Ioan Chirilă.

Prezintă: Vasile G. Dâncu.

Eveniment realizat în colaborare cu Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Despărțământul ASTRA Cluj și Fundația „Transilvania Leaders”.

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

15.00 LANSARE DE CARTE PENTRU COPII / EDITURA ARCO IRIS

Victoria Furcoiu – I se spunea Trică / They called him Trica

Atelier – Concurs de ghicitori pentru cei mai mărișori (10-14 ani)

Prezintă: Victoria Furcoiu, editor de carte pentru copii

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

16.00 LABORATORUL DE C’ARTETEATRU CU SKEPSIS

Atelier multiart de joc, improvizație, animație stradală, muzică, dans, teatru

Invitat: Grupul Skepsis

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

17.00 BIBLIOTERAPIA

Lansare de carte: BIBLIOTERAPIA, autor Cosmin Bara / Editura Tritonic

Conferință: CUM SĂ AI RELAȚII ARMONIOASE?, cu Cosmin Bara, psihoterapeut

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

18.00 GELU DUMINICĂ

Conferință: IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE GLOBALISM ȘI SUVERANITATE

Lansare de carte: PRIMĂVARA LA BUG, autor Mircea Tănase

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

19.00 VARUJAN VOSGANIAN

Conferință: DESPRE CUVÂNT

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

20.00 ANTRACT

Concert

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

VINERI între orele 10.00 – 20.00

TÂRGUL DE C’ARTE ALBA TRANSILVANA • ediția a XVI-a • 2025

Acces public la standurile editurilor

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

EXPRESII • CHIPURI, TRĂIRI, MOMENTE

Expoziție de fotografie / Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

DESCOPERĂ BIBLIOTECA!

Vizită bibliobuz • InfoPoint

Bibliobuz / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

HAI SĂ COLORĂM!

Atelier de desen

Coordonator: Emilia Petruț

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

ȘAH-MAT!

Simultan de șah

Coordonator: Mihnea Costachi, maestru internațional de șah

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / În intervalul orar 11.00 – 13.00

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

ATELIER WALDORF

Atelier de confecţionare de lumânări

Coordonator: Florina Tudor / Școala Tudor′s Project

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / În intervalul orar 13.00 – 14.00

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

FACEPAINTING

Atelier de desen pe față

Coordonator: Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

*SÂMBĂTĂ, 21 IUNIE 2025

10.00 POEZII PE ȘASE CORZI CU ȘCOALA DE FOLK

Invitați: Școala de Folk • Palatul Copiilor din Alba Iulia

Coordonator: prof. Daniel Avram

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

11.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA TRITONIC

Lucian Dragoș Bogdan – Moartea unei prințese înaripate. Povestiri din Universul Frontierei • Teodora Matei – Fetița-de-diamant. Povestiri din Ținuturi străine

Prezintă: Lucian Dragoș Bogdan, Teodora Matei

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

12.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA ECOU TRANSILVAN

Lucian Blaga – A lumii taină / Mistero del creato • Antologie poetică / Antologia poetica • Sandu Cătineanu – Cele mai frumoase poezii de dragoste • Carmen Cristina Oltean – Desculță prin suflet • Și îngerii plâng

Invitați: Demonstene Șofron, Carmen Cristina Oltean, dr. Iulia Ligiana Ghețe

Prezintă: Nadia Fărcaș, editor

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

13.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA ARS LONGA

Rodica Gabriela Chira – Despre lumi prin cuvânt • Vești din grădinuța supărată • Sonia Elvireanu – Azurica și coțofenele / Little Azure and the Magpies • Gheorghe Jurcă – Amazoanele de la Kotoncu • Bianca Petronela Goadă – Sufletul… arcuș pe viață • Melania Maria Cernuta – Povestea macului alb • Brândușa Tămaș – Micul Muș și raza de soare / Little Mouche and the Sunbeam • Micul Muș și știuca cea isteață / Little Mouche and the Clever Pike

Invitați: Melania Maria Cernuta, Rodica Gabriela Chira, Sonia Elvireanu, Bianca Petronela Goadă, Gheorghe Jurcă, Crenguța Man, Christian Tămaș

Prezintă: Brândușa Tămaș

Moment poetic: Elena Anghel Coman

Moment muzical: Denisa Belei

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

14.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA CUNUNI DE STELE

Carmen Mușat Coman – În afara lumii cunoscute

Prezintă: Carmen Mușat Coman

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

15.00 EXPERIENȚE ȘTIINȚIFICE

Atelier de experențe științifice din domeniul fizicii și astronomiei

Coordonator: Daniela Găiseanu

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

16.00 ENGLISH 4 KIDS

Atelier de limba engleză

Coordonator: prof. Diana Mortură

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

17.00 BEBEBIBLIOTECA

Atelier de parenting

Invitat: psihoterapeut Adina Drimbe

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

18.00 RAMONA MEZEI

Conferință: FRICA DE A VORBI ÎN PUBLIC

Cu: Ramona Mezei, manager Bibioteca Metropolitană București

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

19.00 HORIA-ROMAN PATAPIEVICI

Conferință: CE CREDEAM CĂ ȘTIU, NU ȘTIAM ȘI APOI AM AFLAT

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

20.00 MIHAIL

Concert

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

SÂMBĂTĂ între orele 10.00 – 20.00

TÂRGUL DE C’ARTE ALBA TRANSILVANA • ediția a XVI-a • 2025

Acces public la standurile editurilor

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

EXPRESII • CHIPURI, TRĂIRI, MOMENTE

Expoziție de fotografie / Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

DESCOPERĂ BIBLIOTECA!

Vizită bibliobuz • InfoPoint

Bibliobuz / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

HAI SĂ COLORĂM!

Atelier de desen

Coordonator: Palatul Copiilor Alba, Noemi Kusztos

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / În intervalul orar 10.00 – 11.00

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

ȘAH-MAT!

Simultan de șah

Coordonator: Maia Elisabeta Macarie, jucătoare de șah clasată în top 10 național

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / În intervalul orar 11.00 – 13.00

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

ROMÂNIA TRADIȚIONALĂ – SEMNE CUSUTE

Atelier de cusut și artă tradițională

Coordonator: Ana Cosma

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia/ În intervalul orar 13.00 – 15.00

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

FACEPAINTING

Atelier de desen pe față

Coordonator: Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

*DUMINICĂ, 22 IUNIE 2025

10.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA MEGA

Laura Stanciu – Greco-catolicii dincolo de Cortina de Fier. Vasile Bărbat în vâltoarea secolului XX

Prezintă: Remus Câmpeanu, CȘI la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

11.00 LANSARE DE CARTE / CENTRUL CULTURAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ

Ana I. Borcea – Lecții de viață • Maria Cornelia Postescu – Mozaic • Camelia Aurelia Tincu – Dorul dintre clipe • Constantin Damian – Casa speranței • Engolpionul împăratului Constantin cel mare

Prezintă: Elena Anghel

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

12.00 LANSARE DE CARTE / EDITURA CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ / EDITURA ROWMAN & LITTLEFIELD

Raluca Lucia Cîmpean – The JFK Image: Profiles in Docudrama

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

13.00 LANSARE DE CARTE / CENTRUL CULTURAL „VALENTIN URITESCU” CUGIR

Nicolae Florea – Grănicerii și Cugirul • Luminița Cebotari – Expresionismul românesc în teatrul lui Lucian Blaga • Vasile Dumitru Chipirișteanu – Chihlimbar • Karlheinz Ludwig – Spre stânga Stelei polare • Maria Trif – Albastru de luni

Invitați: Nicolae Florea, Vasile Dumitru Chipirișteanu, Karlheinz Ludwig, Maria Trif

Prezintă: Luminița Cebotari

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

14.00 LANSARE DE CARTE / CENTRUL MULTICULTURAL „LIVIU REBREANU” AIUD • FUNDAȚIA

INTER-ART AIUD

Virgil Ioan Boancă – Aiudul interbelic. Un portret cultural – sportiv • Întâlniri poetice / Poetics encounters. Antologie de poezie româno – etiopiană • Denis Nanciu – Vrei să-ți vorbesc în metafore? • Elena Cristea – Jocul Crăciunului • Iosif Alexa – Lia • Tabăra Internațională de Artă Plastică Inter – Art – catalog de artă • Koncsag Eszter – Hullámok / Valuri • Raul Giurgiu – Furtună de gânduri • Balog Zoltán – Magia imaginii • Liter – Art 2021. Penitenciarul Aiud. Antologie de creație literară și ilustrație de carte

Invitați: Georgeta Orian, Sonia Elvireanu, Rodica Chira, Ioan Virgil Boancă, Ciprian Sabău,

Prezintă: Ioan Hădărig

Moment muzical: Marius Moga, nai

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

15.00 BIBLIOVALIZA

Lansări și prezentări de carte: Ursa Mică și Steaua Nordului • Lemnuci / Editura Clopos Saga

Atelier de lectură pentru copii de 2 – 8 ani

Prezintă: Gărdean Costel Alexandru, Stoenescu Alina Gabriela

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

16.00 HAI SĂ NE JUCĂM LA BIBLIOTECĂ!

Atelier de joc și joacă și pentru cei mici

Coordonator: Adam Andreea

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

17.00 VREAU SĂ-MI CITEȘTI!

Laura Iviniș – Zoe câinele găină / Editura Cartemma

Lansare de carte și lecturi interactive pentru cei mici

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / În intervalul orar 14.00-15.00

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

18.00 MIREILLE RĂDOI

Conferință: CULTURA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ

Cu: Mireille Rădoi, director Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, București

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

19.00 DUMITRU BORȚUN

Conferință și lansare de carte: ROMÂNIA CA PROIECT. STUDII DESPRE O ȚARĂ CARE A FOST,

CARE ESTE ȘI CARE AR PUTEA FI

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în Muzeul Principia Alba Iulia

20.00 3 SUD EST

Concert

Scenă / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

DUMINICĂ între orele 10.00 – 20.00

TÂRGUL DE C’ARTE ALBA TRANSILVANA • ediția a XVI-a • 2025

Acces public la standurile editurilor

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

EXPRESII • CHIPURI, TRĂIRI, MOMENTE

Expoziție de fotografie / Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

DESCOPERĂ BIBLIOTECA!

Vizită bibliobuz • InfoPoint

Bibliobuz / Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

HAI SĂ COLORĂM!

Atelier de desen

Coordonator: Emilia Petruț

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

ȘAH-MAT!

Simultan de șah

Coordonator: Maia Elisabeta Macarie, jucătoare de șah clasată în top 10 național

Esplanadă, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / În intervalul orar 11.00 – 13.00

*** În caz de vreme nefavorabilă evenimentul are loc în clădirea Sălii Unirii Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI