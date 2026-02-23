Curier Județean

20 – 22 februarie 2026 | ISU Alba: 70 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

De

ISU Alba: 70 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului

Nu mai puțin de 70 de misiuni au fost gestionate la nivelul județului Alba, de către salvatori, weekendul trecut. 

Marea majoritate au fost intervenții SMURD, dar au fost înregistrate și misiuni pentru stingerea incendiilor sau alte situații de urgență.

,,70 de misiuni gestionate de ISU Alba în acest weekend!

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 70 misiuni în acest final de săptămână. 

Din totalul misiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:

  • 5 intervenții pentru stingerea unor incendii;
  • 62 intervenții SMURD; 
  • 1 supraveghere ale zonei la accidentele rutiere și asigurarea masurilor specifice;
  • 2 alte situații de urgență.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.

Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!

Detalii despre modul de comportare în diferite situații de urgență pot fi consultate accesând platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU”, a transmis ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

26 februarie 2026 | „PlaySocial – De ce BRIDGE?”: eveniment dedicat incluziunii sociale prin sport, la Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

23 februarie 2026

De

„PlaySocial – De ce BRIDGE?”: eveniment dedicat incluziunii sociale prin sport, la Alba Iulia Agenția Națională pentru Sport (ANS) și Federația Română de Bridge organizează joi, 26 februarie 2026, de la ora 17.00,  la Centrul de Conferințe „Gheorghe Şincai” din Alba Iulia, evenimentul „PlaySocial – De ce BRIDGE?”, un eveniment dedicat incluziunii prin sport. Evenimentul […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 ore

în

22 februarie 2026

De

Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune” Elevii clasei a XI-a C – calificarea Operator ceramică finăm de la Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia au realizat, în săptămâna de practică comasată, mărțișoare originale din pastă ceramică. După modelare, acestea au fost pictate […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 18 ore

în

22 februarie 2026

De

Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, luni, 16 februarie 2026, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră în satul Benic, comuna Galda de Jos, județul […]

Citește mai mult