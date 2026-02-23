20 – 22 februarie 2026 | ISU Alba: 70 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului
ISU Alba: 70 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului
Nu mai puțin de 70 de misiuni au fost gestionate la nivelul județului Alba, de către salvatori, weekendul trecut.
Marea majoritate au fost intervenții SMURD, dar au fost înregistrate și misiuni pentru stingerea incendiilor sau alte situații de urgență.
,,70 de misiuni gestionate de ISU Alba în acest weekend!
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 70 misiuni în acest final de săptămână.
Din totalul misiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:
- 5 intervenții pentru stingerea unor incendii;
- 62 intervenții SMURD;
- 1 supraveghere ale zonei la accidentele rutiere și asigurarea masurilor specifice;
- 2 alte situații de urgență.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.
Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!
Detalii despre modul de comportare în diferite situații de urgență pot fi consultate accesând platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU”, a transmis ISU Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
26 februarie 2026 | „PlaySocial – De ce BRIDGE?”: eveniment dedicat incluziunii sociale prin sport, la Alba Iulia
„PlaySocial – De ce BRIDGE?”: eveniment dedicat incluziunii sociale prin sport, la Alba Iulia Agenția Națională pentru Sport (ANS) și Federația Română de Bridge organizează joi, 26 februarie 2026, de la ora 17.00, la Centrul de Conferințe „Gheorghe Şincai” din Alba Iulia, evenimentul „PlaySocial – De ce BRIDGE?”, un eveniment dedicat incluziunii prin sport. Evenimentul […]
FOTO | Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune”
Mărțișoare din pastă ceramică originale confecționate de elevi ai Colegiului Tehnic „Apulum” din Alba Iulia: „Creativitate, îndemânare și pasiune” Elevii clasei a XI-a C – calificarea Operator ceramică finăm de la Colegiul Tehnic „Apulum” din Alba Iulia au realizat, în săptămâna de practică comasată, mărțișoare originale din pastă ceramică. După modelare, acestea au fost pictate […]
Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție
Șase străzi dintr-un sat din Alba urmează să fie modernizate: Undă verde de la Direcția de Mediu pentru investiție Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, luni, 16 februarie 2026, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră în satul Benic, comuna Galda de Jos, județul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
23 februarie 2026 | Peste 90 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
Peste 90 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont...
Ministrul Sănătății cere măsuri de securitate imediate în toate unitățile sanitare din România: „Spitalul nu este gară”
Ministrul Sănătății cere măsuri de securitate imediate în toate unitățile sanitare din România Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, avertizează că agresiunile...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN1 Săcel-Sebeș: O persoană a decedat după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară. Trafic blocat
ACCIDENT MORTAL pe DN1 Săcel-Sebeș: O persoană a decedat după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară. Trafic blocat Centrul...
Începe Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din an. Cât durează, ce semnificație are și care sunt zilele cu dezlegare la pește. Practici religioase și superstiții
Începe Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din an. Cât durează, ce semnificație are și care sunt zilele cu...
Curier Județean
20 – 22 februarie 2026 | ISU Alba: 70 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului
ISU Alba: 70 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza...
26 februarie 2026 | „PlaySocial – De ce BRIDGE?”: eveniment dedicat incluziunii sociale prin sport, la Alba Iulia
„PlaySocial – De ce BRIDGE?”: eveniment dedicat incluziunii sociale prin sport, la Alba Iulia Agenția Națională pentru Sport (ANS) și...
Politică Administrație
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea Societății „Avram Iancu”: „În loc să fiți parte din soluție, ați ales să jucați ca parte din problemele cu care moții se confruntă”
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea...
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Opinii Comentarii
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești Sâmbătă, 21...
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli Despre viața Sfântului Cuvios Timotei se cunosc...