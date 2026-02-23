20 – 22 februarie 2026 | ISU Alba: 70 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului

ISU Alba: 70 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului

Nu mai puțin de 70 de misiuni au fost gestionate la nivelul județului Alba, de către salvatori, weekendul trecut.

Marea majoritate au fost intervenții SMURD, dar au fost înregistrate și misiuni pentru stingerea incendiilor sau alte situații de urgență.

,,70 de misiuni gestionate de ISU Alba în acest weekend!

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 70 misiuni în acest final de săptămână.

Din totalul misiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:

5 intervenții pentru stingerea unor incendii;

62 intervenții SMURD;

1 supraveghere ale zonei la accidentele rutiere și asigurarea masurilor specifice;

2 alte situații de urgență.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.

Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!

Detalii despre modul de comportare în diferite situații de urgență pot fi consultate accesând platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU”, a transmis ISU Alba.

