20-21 martie 2026 | Etapă zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală – ciclul gimnazial, la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi

Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia va găzdui etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală (ciclul gimnazial).

„Este un eveniment care va transforma școala noastră într-un veritabil punct de reper al muzicii clasice.

Peste o sută de elevi de excepție din cinci județe vor păși pragul liceului nostru, aducând cu ei talentul, disciplina și pasiunea pentru marile compoziții ale lumii.

Este o sărbătoare a sunetului, unde munca de mii de ore de studiu se transformă în momente de pură magie pe scenă.

Le urăm mult succes tuturor tinerilor artiști! Suntem mândri să susținem viitoarea generație de muzicieni de elită ai României”, au transmis reprezentanții Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.

foto: Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI