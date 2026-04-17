20-21 aprilie 2026 | Primele dueluri de foc din finala campionatului național de volei feminin, în „Mica Romă”: Toți ochii pe confruntarea teribilă Volei Alba Blaj – CSO Voluntari
Primele dueluri de foc din finala campionatului național de volei feminin, în „Mica Romă”: Toți ochii pe confruntarea teribilă Volei Alba Blaj – CSO Voluntari
Luni și marți, 20-21 aprilie 2026, campioana României, CSM Volei Alba Blaj dispută, pe teren propriu, primele două meciuri ale finalei campionatului național de volei feminin. Campioana României va întâlni, în Alba Blaj Arena, vicecampioana CSO Voluntari. Ambele meciuri încep la ora 18:00.
Biletele sunt disponibile pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj și la casa de bilete Alba Blaj Arena, deschisă zilnic, între orele 14:00 și 18:00. Prețul unui bilet este de 15 lei/meci, pentru sectoarele A, B și C, respectiv 100 de lei la tribuna oficială. Biletele se vor vinde separat, pentru fiecare meci în parte.
Deținătorii de abonamente și cei care își vor achiziționa bilete pentru ambele meciuri vor primi tricouri negre, inscripționate cu sigla Volei Alba Blaj, care vor putea fi ridicate începând de luni, 20 aprilie, de la ora 14:00, de la casa de bilete Alba Blaj Arena.
Cele două echipe se întâlnesc pentru a treia oară consecutiv în finala campionatului. Volei Alba Blaj s-a impus în 2025, iar CSO Voluntari a câștigat în 2024. Campioană în exercițiu, Volei Alba Blaj luptă pentru al nouălea titlu național, în timp ce CSO Voluntari țintește al doilea titlu din istorie.
Finala se joacă după sistemul cel mai bun din cinci meciuri, iar Volei Alba Blaj beneficiază de avantajul terenului propriu, deoarece a câștigat sezonul regulat al Diviziei A1 la volei feminin. Meciurile trei și patru se vor juca la Voluntari, pe 27 și 28 aprilie, iar un eventual joc decisiv va avea loc la Blaj la începutul lunii mai.
În acest sezon, cele două echipe au obținut câte un trofeu intern: CSO Voluntari a câștigat Supercupa României, chiar la Blaj, în timp ce Volei Alba Blaj și-a adjudecat Cupa României, în data de 5 aprilie, când a trecut, în finala de la Blaj, de Dinamo București, scor 3-2.
Volei Alba Blaj și CSO Voluntari s-au întâlnit de șapte ori până acum, în campionat, Cupa României și Cupa CEV, scorul victoriilor fiind de 4-3 pentru CSO Voluntari. Echipa din Ilfov a învins în Supercupa României (scor 3-1) și a eliminat campioana României în sferturile de finală ale Cupei CEV, cu o dublă victorie (3-1 în ambele manșe). Volei Alba Blaj a eliminat CSO Voluntari în semifinalele Cupei României, 3-2 în deplasare și 3-1 acasă. În sezonul regulat al campionatului, cele două echipe și-au împărțit victoriile: CSO Voluntari a câștigat acasă cu 3-2, iar Volei Alba Blaj s-a impus cu 3-0, în Alba Blaj Arena.
Înființată în 2011, CSM Volei Alba Blaj este cel mai titrat club din voleiul românesc din ultimii 15 ani. Echipa din Blaj are în palmares opt titluri naționale, șase cupe ale României, două Supercupe ale României, precum și cinci finale de cupe europene disputate: una în Liga Campionilor, trei în Cupa CEV și una în Cupa Challenge.
foto: arhivă
