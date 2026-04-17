FOTO | Activitatea ITM Alba în prima parte a anului 2026: Peste 700 de controale, 116 sancțiuni și 14 persoane prinse lucrând „la negru”

Activitatea ITM Alba în prima parte a anului 2026: Peste 700 de controale, 116 sancțiuni și 14 persoane prinse lucrând „la negru”

În primul trimestru al anului 2026, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a efectuat 769 de controale, a aplicat 116 sancțiuni și a depistat 14 persoane care lucrau fără forme legale, potrivit datelor analizate vineri, 17 aprilie 2026, în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la Prefectura Alba.

Potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Alba, astăzi, 17 aprilie 2026, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba, a avut loc o întâlnire de lucru între Prefectul Județului Alba, domnul Nicolae Albu, și inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, domnul Calman Gabor Zsolt.

În cadrul întâlnirii au fost analizate rezultatele acțiunilor de control desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba în primul trimestru al anului 2026, cu accent pe combaterea muncii nedeclarate („munca la negru” și „munca la gri”), în vederea asigurării unui mediu de lucru legal, echitabil și sigur pentru toți angajații.

Activitatea compartimentelor Relații de Muncă (RM) și Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) se prezintă astfel:

* Număr total controale efectuate: 769 (RM: 492; SSM: 277)

* Număr total sancțiuni (amenzi și avertismente scrise): 116 (RM: 63; SSM: 53)

* Număr amenzi aplicate: 51 (RM: 40; SSM: 11)

* Număr avertismente verbale: 385 (RM: 0; SSM: 385)

* Număr persoane depistate prestând muncă nedeclarată: 14

* Cuantumul total al amenzilor: 748.000 lei (RM: 669.500 lei; SSM: 78.500 lei)

* Număr amenzi achitate: 34 (RM: 25; SSM: 9)

* Cuantumul amenzilor achitate: 151.750 lei (RM: 131.500 lei; SSM: 20.250 lei)

* Număr sancțiuni date în debit: 5

* Cuantumul amenzilor date în debit: 24.500 lei

La finalul întâlnirii, au fost stabilite ultimele detalii privind desfășurarea unei campanii de informare în unitățile de învățământ liceal din județ.

Începând cu data de 27 aprilie 2026, Instituția Prefectului – Județul Alba, în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba, va derula o campanie de informare destinată elevilor de liceu. Obiectivul principal al acestei inițiative este prevenirea exploatării prin muncă a minorilor și creșterea gradului de conștientizare privind drepturile și riscurile asociate muncii ilegale sau abuzive.

În cadrul campaniei, elevii vor participa la sesiuni interactive susținute de specialiști, în cadrul cărora vor fi abordate teme precum:

* legislația muncii aplicabilă minorilor;

* drepturile și obligațiile angajaților tineri;

* riscurile muncii nedeclarate;

* modalități de protecție împotriva exploatării economice.

„Prin această campanie, ne dorim să oferim elevilor informațiile necesare pentru a lua decizii corecte și pentru a evita implicarea în forme de muncă nelegală, care nu oferă siguranță și nu asigură respectarea drepturilor angajaților”, a declarat Prefectul Județului Alba, domnul Nicolae Albu.

Instituția Prefectului – Județul Alba transmite un mesaj clar: toleranță zero în privința exploatării prin muncă.

