Curier Județean

2 martie 2026 | „Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor expune lucrările

Bogdan Ilea

Publicat

acum 45 de minute

în

De

„Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor expune lucrările

Luni, 2 martie 2026, de la ora 18.00, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș are loc evenimentul „Mama, primăvara mea”.

Organizat în parteneriat cu Asociația Arttrad Valea Frumoasei, evenimentul va reuni aproape 60 de copii pasionați de pictură, care își vor expune lucrările în cadrul unei expoziții pline de culoare și sensibilitate.

Totodată, va fi vernisată expoziția artistei plastice și cantautoarei Corina Corpodean, într-o atmosferă caldă, cu zâmbete, muzică și acorduri de primăvară.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Luna MARTIE sau MĂRȚIȘOR: Datini, tradiții și obiceiuri în prima lună a primăverii

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

1 martie 2026

De

Luna MARTIE sau MĂRȚIȘOR: Datini, tradiții și obiceiuri în prima lună a primăverii În România, luna martie are denumirea populară Mărțișor. În luna martie (Mart) începe primăvara, vremea se încălzește treptat. Este o lună capricioasă, legendele spunând că Mart a luat câte o zi de la fiecare lună pentru a-și depăși toți frații. Luna martie […]

Citește mai mult

Curier Județean

1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 ore

în

28 februarie 2026

De

1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Doamnele și domnișoarele vor avea acces gratuit, duminică, 1 martie 2026, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, cu ocazia Mărțișorului. Reprezentanții Muzeului Național al Unirii Alba Iulia au anunțat că, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Când va avea loc ediția din 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag: Două zile de cântec, joc și voie bună

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 ore

în

28 februarie 2026

De

Când va avea loc ediția din 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag Ediția 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag, va avea loc în perioada 30-31 mai, propunând două zile de cântec, joc și voie bună. Suma alocată eveimentului de la bugetul local este de 78.500 […]

Citește mai mult