2 martie 2026 | „Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor expune lucrările
„Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor expune lucrările
Luni, 2 martie 2026, de la ora 18.00, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș are loc evenimentul „Mama, primăvara mea”.
Organizat în parteneriat cu Asociația Arttrad Valea Frumoasei, evenimentul va reuni aproape 60 de copii pasionați de pictură, care își vor expune lucrările în cadrul unei expoziții pline de culoare și sensibilitate.
Totodată, va fi vernisată expoziția artistei plastice și cantautoarei Corina Corpodean, într-o atmosferă caldă, cu zâmbete, muzică și acorduri de primăvară.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Luna MARTIE sau MĂRȚIȘOR: Datini, tradiții și obiceiuri în prima lună a primăverii
Luna MARTIE sau MĂRȚIȘOR: Datini, tradiții și obiceiuri în prima lună a primăverii În România, luna martie are denumirea populară Mărțișor. În luna martie (Mart) începe primăvara, vremea se încălzește treptat. Este o lună capricioasă, legendele spunând că Mart a luat câte o zi de la fiecare lună pentru a-și depăși toți frații. Luna martie […]
1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Doamnele și domnișoarele vor avea acces gratuit, duminică, 1 martie 2026, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, cu ocazia Mărțișorului. Reprezentanții Muzeului Național al Unirii Alba Iulia au anunțat că, […]
Când va avea loc ediția din 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag: Două zile de cântec, joc și voie bună
Când va avea loc ediția din 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag Ediția 2026 a serbării păstorești „Zi-i bade cu fluiera!”, de la Șugag, va avea loc în perioada 30-31 mai, propunând două zile de cântec, joc și voie bună. Suma alocată eveimentului de la bugetul local este de 78.500 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mărțișorul de 1 Martie – Origine și semnificație | Anul Nou la geto – daci
Mărțișorul de 1 Martie – Origine și semnificație | În 1 Martie începea Anul Nou la geto – daci Cu...
VIDEO | Au fost montate primele grinzi de beton pe un tronson important de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș. Anunțul făcut de directorul general CNAIR
Au fost montate primele grinzi de beton pe un tronson important de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș. Anunțul făcut de...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Ciugud: O persoană, prinsă în interiorul autoturismului. Salvatorii intervin de urgență
ACCIDENT rutier urmat de INCENDIU în comuna Ciugud: O persoană, posibil prinsă în interiorul autoturismului. Un accident rutier a avut...
VIDEO | Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de coroane și jerbe
Comemorarea a 241 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujbă religioasă, depuneri de...
Curier Județean
2 martie 2026 | „Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor expune lucrările
„Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor...
Luna MARTIE sau MĂRȚIȘOR: Datini, tradiții și obiceiuri în prima lună a primăverii
Luna MARTIE sau MĂRȚIȘOR: Datini, tradiții și obiceiuri în prima lună a primăverii În România, luna martie are denumirea populară...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...
1- 9 martie: ”Zilele Babelor” sau ”Zilele Babei Dochia”. Cum să îți alegi ziua care îți va spune cum îți va merge tot anul
1- 9 martie: ”Zilele Babelor” sau ”Zilele Babei Dochia” • Legenda Babelor • Baba Dochia Primele zile ale lunii martie...