2 martie 2026 | „Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor expune lucrările

„Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor expune lucrările

Luni, 2 martie 2026, de la ora 18.00, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș are loc evenimentul „Mama, primăvara mea”.

Organizat în parteneriat cu Asociația Arttrad Valea Frumoasei, evenimentul va reuni aproape 60 de copii pasionați de pictură, care își vor expune lucrările în cadrul unei expoziții pline de culoare și sensibilitate.

Totodată, va fi vernisată expoziția artistei plastice și cantautoarei Corina Corpodean, într-o atmosferă caldă, cu zâmbete, muzică și acorduri de primăvară.

