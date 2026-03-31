2 aprilie 2026 | Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat în șase localități din județul Alba. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat în șase localități din județul Alba. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile

Delgaz Grid va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale, joi, 2 aprilie, între orele 10:00 și 13:00, pentru efectuarea unor lucrări specifice, în Vințu de Jos, pe mai multe străzi, dar și în localitățile Valea Vințului, Vurpăr, Valea Goblii, Câmpu Goblii și Mereteu.

Reprezentanții companiei le recomandă consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea alimentării să supravegheze timp de 30 de minute modul de ardere al aparatelor.

Potrivit Delgaz Grid, pentru efectuarea unor lucrări specifice, compania este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, joi, 2 aprilie, în intervalul orar 10:00-13:00, în localitatea Vințu de Jos (parțial), pe străzile: L. Blaga, Stadionului, Parcului, Mureșului, M. Eminescu, Poștei, I. Maniu, Preot N. Maniu, Bisericii, Preot Bikfolvy Istvan, Macului, Zorilor, Jeleri, Vartopi, Horea, Crișan, Traian, Cloșca, I. Creangă și Garoafelor. Totodată, alimentarea cu gaze naturale va fi sistată în următoarele localități: Valea Vințului, Vurpăr, Valea Goblii, Câmpu Goblii și Mereteu.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

