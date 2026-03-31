Curier Județean

2 aprilie 2026 | Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat în șase localități din județul Alba. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Delgaz Grid va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale, joi, 2 aprilie, între orele 10:00 și 13:00, pentru efectuarea unor lucrări specifice, în Vințu de Jos, pe mai multe străzi, dar și în localitățile Valea Vințului, Vurpăr, Valea Goblii, Câmpu Goblii și Mereteu.

Reprezentanții companiei le recomandă consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea alimentării să supravegheze timp de 30 de minute modul de ardere al aparatelor.

Potrivit Delgaz Grid, pentru efectuarea unor lucrări specifice, compania este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, joi, 2 aprilie, în intervalul orar 10:00-13:00, în localitatea Vințu de Jos (parțial), pe străzile: L. Blaga, Stadionului, Parcului, Mureșului, M. Eminescu, Poștei, I. Maniu, Preot N. Maniu, Bisericii, Preot Bikfolvy Istvan, Macului, Zorilor, Jeleri, Vartopi, Horea, Crișan, Traian, Cloșca, I. Creangă și Garoafelor. Totodată, alimentarea cu gaze naturale va fi sistată în următoarele localități: Valea Vințului, Vurpăr, Valea Goblii, Câmpu Goblii și Mereteu.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | „Mugurii Crucii Roșii” la Alba Iulia: 20 de echipaje de la grădinițele din județ au participat la cea de-a XIV-a ediție a concursului 

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

31 martie 2026

De

„Mugurii Crucii Roșii" la Alba Iulia: 20 de echipaje de la grădinițele din județ au participat la cea de-a XIV-a ediție a concursului Ediția a XIV-a a concursului județean „Mugurii Crucii Roșii" a adus împreună emoție, energie și dorința de a învăța lucruri esențiale pentru o viață sănătoasă. La eveniment au participat 20 de echipaje […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Începe colectarea selectivă, pe 5 fracții, a gunoiului menajer în zonele de blocuri din Blaj: Monitorizare video a eco-insulelor instalate

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

31 martie 2026

De

VIDEO | Începe colectarea selectivă, pe 5 fracții, a gunoiului menajer în zonele de blocuri din Blaj: Monitorizare video a eco-insulelor instalate De miercuri, 1 aprilie 2026, în zonele de blocuri din Blaj va începe colectarea selectivă a gunoiului menajer, a anunțatr primarul Gheorghe Valentin Rotar. Potrivit acestuia, la dispoziția blăjenilor vor fi 5 eco-insule […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Simuțiu Georgiana, din clasa a XI-a, de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș, performanță deosebită: S-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Religie

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

31 martie 2026

De

Simuțiu Georgiana, din clasa a XI-a, de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă" din Baia de Arieș, performanță deosebită: S-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Religie  Simuțiu Georgiana, din clasa a XI-a, de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă" din Baia de Arieș, a obținut nota 9,80 la olimpiada județeană de religie ortodoxă. Eleva s-a […]

Citește mai mult