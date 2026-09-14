Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în septembrie 2026: Date oficiale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a dat publicităţii, astăzi, situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna septembrie 2026.

În total, în luna septembrie 2026, partidele politice au primit de la bugetul de stat subvenții în valoare de peste 15.000.000 lei.

Cea mai mare sumă a fost virată Partidului Social Democrat, respectiv peste 5,13 milioane de lei, urmat de AUR, cu peste 3 milioane de lei, și PNL, cu aproximativ 2,79 milioane de lei.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna septembrie 2026, după cum urmează:

Nr.crt. Partidul politic Suma virată (lei) Data virării Observații

1 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5.132.818,00 09.09.2026

2 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2.794.483,00 09.09.2026

3 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 1.983.502,00 09.09.2026

4 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 3.035.116,00 09.09.2026

5 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 72.619,00 09.09.2026

6 PARTIDUL SOS ROMANIA 1.319.399,00 09.09.2026

7 FORȚA DREPTEI 68.956,00 09.09.2026

8 PARTIDUL OAMENILOR TINERI 1.063.111,00 09.09.2026

TOTAL 15.470.004,00

Secțiune Știri sub articolul principal