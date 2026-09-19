19 septembrie 2026 | Cod galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
19 septembrie 2026 | Cod galben de ceață în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
Meteorologii ANM au emis sâmbătă dimineața o atenționare cod galben de ceață, valabilă în mai multe localități din Alba.
Se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
Localitățile vizate: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădești.
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