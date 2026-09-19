Anunțul făcut de sindicatele din casele teritoriale de pensii: Problemele sistemului informatic nu pot fi imputate personalului de execuție
Anunțul făcut de sindicatele din casele teritoriale de pensii: Problemele sistemului informatic nu pot fi imputate personalului de execuție
Poziția vine în urma apariției auditului Curții de Conturi referitor la calcularea și recalcularea drepturilor de pensie, scrie Radio România Actualități.
Sindicatul reprezentativ al lucrătorilor din sistemul caselor teritoriale de pensii atrage atenția că problemele constatate de Curtea de Conturi trebuie verificate riguros și că angajații nu pot fi trași la răspundere pentru problemele sistemului informatic.
Poziția vine în urma apariției auditului Curții de Conturi referitor la calcularea și recalcularea drepturilor de pensie.
Verificările indică existența unor diferențe în stabilirea unor drepturi de pensie și suspiciuni că aproximativ 2,2 milioane de beneficiari au primit mai puțini bani.
Sindicaliștii subliniază că trebuie controlat fiecare dosar și că dacă sunt găsite atât de multe erori de calcul, situația trebuie analizată înainte de toate din perspectiva funcționării sistemului administrativ și informatic în ansamblul său.
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