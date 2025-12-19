19 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

Uriașul din Apuseni: Porc de peste 400 de kg, sacrificat într-un oraș din Alba înainte de Crăciun Tradiția sărbătorilor de iarnă din România include mai multe obiceiuri specifice, iar unul dintre cele mai cunoscute este tăierea porcului. În multe gospodării, sacrificarea animalului are loc în perioada Crăciunului, pentru a asigura preparate tradiționale precum cârnați și […]