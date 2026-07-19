19-20 iulie 2026 | Alertă de vijelii în Alba și alte județe: Cod Portocaliu și Cod Galben. Ploi însemnate, grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h în sudul județului nostru
Alertă de vijelii în Alba și alte județe: Cod Portocaliu și Cod Galben. Ploi însemnate, grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h în sudul județului nostru
Județul Alba este, până luni, 20 iulie 2026, sub incidența unor avertizări meteo Cod Portocaliu și Cod Galben de vreme severă.
Sunt prognozate ploi însemnate, grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h în sudul județului Alba.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 19 iulie, ora 10 – 19 iulie, ora 22
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: conform textului și hărții
Duminică (19 iulie), în zonele montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în Moldova și Oltenia vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.
Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 19 iulie, ora 13 – 19 iulie, ora 20
Fenomene vizate: averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni
Zone avertizate: jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, Carpații Orientali și Meridionali
În jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 19 iulie, ora 22 – 20 iulie, ora 10
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse însemnate cantitativ
Zone afectate: conform textului și hărții
În noaptea de duminică spre luni în Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.
Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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