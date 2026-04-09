1,8 tone de de produse retrase din comercializare înainte de Paște 2026: Amenzi de 2 milioane de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANSVSA

ANSVSA a intensificat controalele înaintea Paștelui. În doar o săptămână inspectorii au verificat peste 4.200 de unități din toată țara, aplicând sute de sancțiuni. Mai mult decât atât, au retras aproximativ 1,8 tone de produse.

În perioada 31 martie – 7 aprilie 2026, inspectorii au verificat peste 4.200 de unități din întreaga țară – de la supermarketuri și restaurante, până la piețe agroalimentare și mijloace de transport.

Rezultatele controalelor:

274 sancțiuni aplicate – în valoare de peste 2,15 milioane lei

158 avertismente

16 activități suspendate sau interzise

Aproximativ 1,8 tone de produse retrase de la comercializare

Printre neregulile descoperite:

– nerespectarea lanțului de frig

– condiții necorespunzătoare de igienă

– produse manipulate sau depozitate incorect

– deficiențe în etichetare și trasabilitate

„Rezultatele acestor controale arată clar că vigilența trebuie menținută la cel mai înalt nivel în perioada premergătoare sărbătorilor. Miza noastră este una directă și foarte concretă: protejarea sănătății cetățenilor. Ori de câte ori sunt identificate produse care nu respectă normele sanitar-veterinare și de siguranță alimentară, intervenim ferm, pentru ca pe masa românilor să ajungă doar alimente sigure.”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

