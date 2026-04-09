1,8 tone de de produse retrase din comercializare înainte de Paște 2026: Amenzi de 2 milioane de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANSVSA

ANSVSA a intensificat controalele înaintea Paștelui. În doar o săptămână inspectorii au verificat peste 4.200 de unități din toată țara, aplicând sute de sancțiuni. Mai mult decât atât, au retras aproximativ 1,8 tone de produse.

În perioada 31 martie – 7 aprilie 2026, inspectorii au verificat peste 4.200 de unități din întreaga țară – de la supermarketuri și restaurante, până la piețe agroalimentare și mijloace de transport.

Rezultatele controalelor:

  • 274 sancțiuni aplicate – în valoare de peste 2,15 milioane lei
  • 158 avertismente
  • 16 activități suspendate sau interzise
  • Aproximativ 1,8 tone de produse retrase de la comercializare

Printre neregulile descoperite:

– nerespectarea lanțului de frig

– condiții necorespunzătoare de igienă

– produse manipulate sau depozitate incorect

– deficiențe în etichetare și trasabilitate

 „Rezultatele acestor controale arată clar că vigilența trebuie menținută la cel mai înalt nivel în perioada premergătoare sărbătorilor. Miza noastră este una directă și foarte concretă: protejarea sănătății cetățenilor. Ori de câte ori sunt identificate produse care nu respectă normele sanitar-veterinare și de siguranță alimentară, intervenim ferm, pentru ca pe masa românilor să ajungă doar alimente sigure.”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

9-11 aprilie 2026 | Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în România înaintea Paștelui Ortodox 2026

9-11 aprilie 2026 | Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în România înaintea Paștelui Ortodox 2026 Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 9 aprilie 2026 o informare meteo de vreme severă valabilă până sâmbătă, 11 aprilie 2026 în toată România. Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, […]

Părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică: Proiect de lege adoptat

Părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom Down vor beneficia gratuit de consiliere psihologică: Proiect de lege adoptat Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, 8 aprilie 2026 în calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede că părinţii şi tutorii copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist sau sindrom […]

Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile

Avertisment DNSC: GRU exploatează routere vulnerabile pentru a fura informații sensibile Actori cibernetici afiliați serviciului militar de informații al Rusiei exploatează, la nivel global, routere vulnerabile pentru a intercepta și fura informații sensibile din domeniile militar, guvernamental și al infrastructurii critice, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), după o alertă lansată de FBI, NSA […]

