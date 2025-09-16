18 septembrie 2025 | Vernisajul expoziției „Gestul și Ecoul”a artiștilor George Bodocan și Livia Bar, la Galeria Municipiului Alba Iulia
18 septembrie 2025 | Vernisajul expoziției „Gestul și Ecoul”a artiștilor George Bodocan și Livia Bar, la Galeria Municipiului Alba Iulia
Joi, 18 septembrie, ora 19.00, la Alba Iulia, va avea loc vernisajul unei expoziții incitante „Gestul și Ecoul”, a artiștilor George Bodocan și Livia Bar.
La Galeria Municipiului Alba Iulia se va deschide joi, 18 septembrie, ora 19, expoziția „Gestul și Ecoul”, a artiștilor George Bodocan și Livia Bar. Evenimentul are o semnificație specială: George Bodocan își reîntâlnește, prin artă, profesoara de la Liceul de Arte care i-a marcat parcursul artistic, artista Livia Bar.
Expoziția vorbește despre energia creativă care i-a unit mereu, o forță care a traversat distanțe, ani și etape de viață. Vernisajul va avea loc joi, 18 septembrie, de la ora 19.
Expoziția va putea fi vizitată în perioada 18 septembrie – 5 octombrie 2025, la sediul galeriei din Bd. 1 Decembrie 1918, Bl. M9.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
Rechizite gratuite pentru elevi din familii cu venituri mici: Termene, proceduri și documente necesare
Rechizite gratuite pentru elevii din familii cu venituri reduse: Ce trebuie să știe părinții despre termene și documente Elevii din învățământul primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri reduse, vor beneficia și în anul școlar 2025-2026 de rechizite școlare gratuite, în cadrul programului național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea […]
Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia | ÎNSCRIERI deschise pentru anul școlar 2025-2026: Detalii despre toate cursurile disponibile
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba deschide înscrierile pentru Școala de Arte și Meșteșuguri 2025-2026 Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a anunțat deschiderea înscrierilor pentru anul școlar 2025-2026 la Școala de Arte și Meșteșuguri, oferind oportunitatea tinerilor și adulților de a-și descoperi și dezvolta talentul artistic. Perioada de înscrieri este 01 – 22 septembrie 2025, […]
România pe ultimul loc în Europa la educație: Un sfert dintre tinerii 18-24 de ani nici nu învață, nici nu muncesc – RAPORT OCDE 2025
România pe ultimul loc în Europa la educație: Un sfert dintre tinerii 18-24 de ani nici nu învață, nici nu muncesc România se situează pe ultimul loc în Europa în privința capacității de a-i menține pe copii și tineri în sistemul educațional, relevă raportul anual al OCDE „Education at a Glance 2025”, publicat marți, 9 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Evaluările din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor suferi modificări. Anunțul făcut de ministrul Daniel David
Daniel David, ministrul Educației, a anunțat în cursul zilei de astăzi, 16 septembrie, că evaluările naționale de la finalul claselor...
Autoritățile iau în calcul o taxă de acces pe Transfăgărășan, care să țină sub control aglomerația și să aducă fonduri pentru protejarea zonei
Transfăgărășanul ar putea avea taxă de acces, ca să fie mai aerisit și mai bine păstrat Autoritățile se gândesc să...
Știrea Zilei
Călin Georgescu a fost trimis în judecată! Fostul candidat la președinția României este acuzat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Fostul candidat la Președinția României, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată împreună cu Horațiu Potra după ce Parchetul de...
VIDEO | Emil Boc și-a adus cățelul la primăria din Cluj-Napoca! Clujenii își pot aduce animalele de companie în instituție: ,,Sunt binevenite”
Orașul Cluj-Napoca se remarcă printr-o primărie deschisă și prietenoasă, care primește cu brațele deschide nu doar locuitorii orașului, ci și...
Curier Județean
FOTO | Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului
Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului Duminică, 14 septembrie 2025, Sebeșul...
Cum s-a produs accidentul de pe DN 14 B localitatea, Valea Lungă: Trei persoane rănite, ambii șoferi testați negativ la etilotest
Cum s-a produs accidentul de pe DN 14 B localitatea, Valea Lungă: Trei persoane rănite, ambii șoferi testați negativ la...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
16 septembrie – Leul este instituit ca monedă a țării. Istoria monedei naționale
Ziua monedei naționale • Istoria leului ca monedă națională Istoria leului românesc începe cu secolul al XVII-lea când în Principatele...
16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi
16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi În...