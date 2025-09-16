18 septembrie 2025 | Vernisajul expoziției „Gestul și Ecoul”a artiștilor George Bodocan și Livia Bar, la Galeria Municipiului Alba Iulia

Joi, 18 septembrie, ora 19.00, la Alba Iulia, va avea loc vernisajul unei expoziții incitante „Gestul și Ecoul”, a artiștilor George Bodocan și Livia Bar.

La Galeria Municipiului Alba Iulia se va deschide joi, 18 septembrie, ora 19, expoziția „Gestul și Ecoul”, a artiștilor George Bodocan și Livia Bar. Evenimentul are o semnificație specială: George Bodocan își reîntâlnește, prin artă, profesoara de la Liceul de Arte care i-a marcat parcursul artistic, artista Livia Bar.

Expoziția vorbește despre energia creativă care i-a unit mereu, o forță care a traversat distanțe, ani și etape de viață. Vernisajul va avea loc joi, 18 septembrie, de la ora 19.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 18 septembrie – 5 octombrie 2025, la sediul galeriei din Bd. 1 Decembrie 1918, Bl. M9.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI