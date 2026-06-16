Curier Județean

18 iunie 2026 | Festivitate de încheiere a anului școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Când este programat ultimul apel de seară

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 41 de minute

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Festivitate de încheiere a anului școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Când este programat ultimul apel de seară

La Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia se va desfășura joi, 18 iunie 2026, începând cu ora 9:00, festivitatea de încheiere a anului școlar 2025 – 2026.

Festivitatea va cuprinde momente specifice, între care acordarea premiilor de onoare, premierea elevilor olimpici și a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, schimbul simbolic al cheii generațiilor și dezvelirea tabloului Promoției 75, intitulată „Constantin Brâncuși – 150”.

Vor fi alături de cei peste 600 de elevi din toți anii de studiu, dintre care 143 absolvenți ai Promoției 2026, părinți, rude și prieteni, profesori și cadre militare, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ai administrației locale și județene și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Premergător festivității de încheiere a anului școlar, miercuri 17 iunie 2026, începând cu ora 19:45, va avea loc un spectacol artistic, iar de la ora 21:00 se va desfășura unul dintre cele mai emoționante momente ale absolvirii, ultimul apel de seară, când absolvenții vor marca despărțirea de anii petrecuți în colegiul militar și își vor lua rămas-bun de la colegi, profesorii și cadrele militare care le-au fost alături pe parcursul formării lor.

foto: arhivă

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