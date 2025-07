18 iulie, termenul limită de înscriere în competițiile AJF Alba și de achitare a restanțelor | Topul datornicilor din județ

AJF Alba a decis ca termenul limită de înscriere în competițiile fotbalistice organizate în județ să fie vineri, 18 iulie. Dar pentru a primi acceptul din partea AJF Alba, cluburile trebuie să figureze cu „zero” în privința datoriilor.

Conform ultimelor informații, din cele 67 de cluburi afiliate la Asociația Județeană de Fotbal Alba, 44 nu au datorii către forul fotbalistic, în dreptul celor 23 de echipe cu restanțe adunându-se suma totală de 71.522 lei, aproximativ 14.000 de euro (date valabile miercuri, la ora redactorii acestui articol).

Până în prezent s-au înscris în Superligă ACS Valea Frumoasei, ACS Oiejdea, Spicul Daia Română, Fortuna Lunca Mureșului, CS Ocna Mureș, Industria Galda și Sportul Câmpeni.

În topul datornicilor conduce Limbenii Limba – 11.533 lei, urmată de Șoimii Vințu de Jos – 7525 lei și Star Pro Optimum – 6240 de lei. Cele mai mici restanțe le au CIL Blaj – 85 lei și CSȘ Blaj – 50 lei.

Ediția 2025/2026 vine cu o noutate majoră, Superliga (fosta Liga 4), urmând să apară și cel de-al șaselea eșalon (Liga 5). La nivel de seniori vor fi 3 eșaloane, SuperLiga, Liga 5 și Liga 4, iar la juniori sunt Under 19, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14, Under 13 interjudețean (Alba-Hunedoara-Sibiu) și județean, Under 12 (Elite și Clasic), Under 11 (Elite și Clasic), Under 10, Under 9, Interliga Națională (Under 10-Under 7), feminin – Under 15 și Under 12.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI