18-24 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2: S-a înregistrat și un deces

18-24 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2

Un număr de 3.850 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 18-24 august 2025, în creștere cu 87,2% față de săptămâna precedentă, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică.

Un număr de 936 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

A fost raportat și un deces, la o femeie cu COVID-19 din grupa de vârstă 80 ani și peste, care prezenta comorbidități asociate.

În aceeași perioadă au fost efectuate 469 teste RT-PCR și 12.105 teste rapide antigenice, cu 60% mai multe decât în săptămâna anterioară. Rata pozitivității a fost de 30,6%, în creștere cu 6,3% față de săptămâna anterioară.

Până în prezent, pe teritoriul României au fost înregistrate 3.593.488 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar 69.269 persoane diagnosticate cu infecție cu acest virus au decedat.

