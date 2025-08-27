18-24 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2: S-a înregistrat și un deces
18-24 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2
Un număr de 3.850 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 18-24 august 2025, în creștere cu 87,2% față de săptămâna precedentă, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică.
Citește și: O nouă tulpină COVID-19 se răspândește accelerat: Cât de grav este „Stratus” și cum afectează copiii. Specialiștii atrag atenția asupra unui simptom, adesea neglijat
Un număr de 936 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.
A fost raportat și un deces, la o femeie cu COVID-19 din grupa de vârstă 80 ani și peste, care prezenta comorbidități asociate.
În aceeași perioadă au fost efectuate 469 teste RT-PCR și 12.105 teste rapide antigenice, cu 60% mai multe decât în săptămâna anterioară. Rata pozitivității a fost de 30,6%, în creștere cu 6,3% față de săptămâna anterioară.
Până în prezent, pe teritoriul României au fost înregistrate 3.593.488 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar 69.269 persoane diagnosticate cu infecție cu acest virus au decedat.
