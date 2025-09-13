Rămâi conectat

17 septembrie-29 noiembrie 2025 | „Destine paralele: Alba Iulia și Sebeșul în Evul Mediu”, expoziție de obiecte diverse la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

De

În perioada 17 septembrie-29 noiembrie 2025, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia va găzdui expoziția temporară „Destine paralele: Alba Iulia și Sebeșul în Evul Mediu”. 

Două orașe apropiate, două destine diferite. Alba Iulia – reședința episcopilor Transilvaniei. Sebeș – un oraș săsesc puternic, aflat la apogeu în secolul al XIV-lea.

Prin intermediul unor obiecte diverse – cărți, documente, unelte, vase, arme, fotografii istorice și contemporane – vizitatorii vor putea descoperi evoluția celor două așezări, viața cotidiană a celor care au locuit în ele, moștenirea culturală pe care ne-au lăsat-o, dar și felul în care s-au raportat la amenințarea otomană.

Vernisajul exte programat miercuri 17 septembrie 2025, de la ora 17.00, accesul fiind liber.

Expoziția „Destine paralele: Alba Iulia și Sebeșul în Evul Mediu” prezintă obiecte valoroase din patrimoniul unor instituții de prestigiu: Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, Arhivele Naționale ale României, Centrul de Dialog și Cultură „Friedrich Teutsch” al Bisericii Evanghelice C.A. din România, Biblioteca Academiei Române – filiala Cluj-Napoca, Muzeul Național al Unirii și Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei.

Cu sprijinul științific al colegilor de la Centrul Trans.Script (Universitatea „Babeș-Bolyai”), Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române și din proiectul ReStory.

