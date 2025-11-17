17 Noiembrie | Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie

Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie

În fiecare an, la 17 noiembrie, lumea marchează Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin, un prilej de a atrage atenția asupra uneia dintre cele mai prevenibile forme de cancer. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) își reafirmă angajamentul de a proteja sănătatea femeilor și de a reduce povara acestei boli.

Strategia de eliminare a cancerului de col uterin

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat încă din 2020 o strategie globală care urmărește reducerea incidenței cancerului de col uterin la mai puțin de 4 cazuri noi la 100.000 de femei. În România, obiectivele strategiei sunt următoarele:

* Vaccinarea anti-HPV a 90% din fetițe, pentru protecție împotriva tipurilor de HPV responsabile de majoritatea cazurilor de boală.

* Screeningul sistematic a 70% din femeile adulte cu teste de înaltă calitate pentru depistarea infecției HPV, permițând identificarea precoce a leziunilor precanceroase.

* Accesul la diagnostic și tratament a 90% din femeile depistate cu leziuni ale colului uterin, esențial pentru prevenirea progresiei bolii.

Rolul fiecăruia în prevenție

INSP subliniază importanța implicării tuturor: părinții prin vaccinarea copiilor, femeile prin participarea la programele de screening și profesioniștii din sănătate prin informare corectă și sprijin activ. Obiectivul eliminării cancerului de col uterin este ambițios, dar realizabil, cu efort comun și intervenții bazate pe dovezi științifice.

Institutul Național de Sănătate Publică continuă să sprijine extinderea programelor de vaccinare și screening și dezvoltarea de servicii de prevenție și depistare precoce, accesibile tuturor femeilor, indiferent de regiune sau statut social. Scopul este construirea unei generații protejate și a unui viitor în care cancerul de col uterin să nu mai reprezinte o amenințare.

Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul oficial INSP: https://insp.gov.ro

Sursa: Facebook – Direcția de Sănătate Publică Alba

