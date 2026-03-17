17 martie 2026 | Acțiune în sistem releu a polițiștilor rutieri din Alba pe DN 1: 425 de accidente, cu mai mult de 650 de victime, în 2025, pe acest drum național

Acțiune în sistem releu a polițiștilor rutieri din Alba pe DN 1: 425 de accidente, cu mai mult de 650 de victime, în 2025, pe acest drum național

Ioana Oprean

Acțiune în sistem releu a polițiștilor rutieri din Alba pe DN 1: 425 de accidente, cu mai mult de 650 de victime, în 2025, pe acest drum național

Marți, 17 martie 2026, în intervalul orar 11.00-15.00, polițiștii rutieri vor acționa pe DN 1, drumul național care tranzitează județul Alba, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră.

În cursul anului 2025 pe DN 1 s-au produs 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime.

Principalele cauze ale accidentelor produse pe DN 1 au fost:

*Viteza neadaptatà la condițiile de drum – 84;

*Neacordarea priorității vehiculelor – 82;

*Nerespectarea distanței intre vehicule -73;

*Distragerea atenției/folosirea telefonului mobil

*Neasigurare la schimbarea direcției de mers – 28

Ziua cu cele mai multe accidente a fost marți, intervalul orar cu risc maxim fiind 11.00-15.00.

Curier Județean

Șofer din Sibiu, prins băut la volan în Cetatea de Baltă: Bărbatul de 58 de ani avea o alcoolemie de 0,45 mg/l

Șofer din Sibiu, prins băut la volan în Cetatea de Baltă: Bărbatul de 58 de ani avea o alcoolemie de 0,45 mg/l Un șofer din Sibiu a fost prins băut la volan de polițiști în Cetatea de Baltă. Bărbatul de 58 de ani avea o alcoolemie de 0,45 mg/l și s-a ales cu dosar penal.

Curier Județean

FOTO | Oana Cismaru, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026

Oana Cismaru, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu" Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026 Oana Cismaru, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu" Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026.

Curier Județean

FOTO | Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din România

Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din România „Mai mulți elevi și profesori din București s-au aflat la Alba Iulia pentru a vizita expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste".

