17 martie 2026 | Acțiune în sistem releu a polițiștilor rutieri din Alba pe DN 1: 425 de accidente, cu mai mult de 650 de victime, în 2025, pe acest drum național

Acțiune în sistem releu a polițiștilor rutieri din Alba pe DN 1: 425 de accidente, cu mai mult de 650 de victime, în 2025, pe acest drum național

Marți, 17 martie 2026, în intervalul orar 11.00-15.00, polițiștii rutieri vor acționa pe DN 1, drumul național care tranzitează județul Alba, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră.

În cursul anului 2025 pe DN 1 s-au produs 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime.

Principalele cauze ale accidentelor produse pe DN 1 au fost:

*Viteza neadaptatà la condițiile de drum – 84;

*Neacordarea priorității vehiculelor – 82;

*Nerespectarea distanței intre vehicule -73;

*Distragerea atenției/folosirea telefonului mobil

*Neasigurare la schimbarea direcției de mers – 28

Ziua cu cele mai multe accidente a fost marți, intervalul orar cu risc maxim fiind 11.00-15.00.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

