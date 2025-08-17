17-18 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse importante cantitativ, descărcări electrice, vânt puternic și grindină
Meteorologii ANM au emis duminică dimineața mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de furtuni, valabile în Alba și alte zone din țară, în intervalul 17-18 august 2025.
Sunt prognozate averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, vânt puternic și grindină. Rafalele de vânt vor atinge 70-90 km/h.
COD PORTOCALIU 17 august, ora 14 – 17 august, ora 21
În județele Caraș Severin și Hunedoara, precum și în zona montană a județelor Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70…90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 – 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.
COD GALBEN 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10
În cea mai mare parte a Transilvaniei și local în centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.
Recomandări pentru populație:
-Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.
-În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;
-Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.
-Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.
-În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.
-Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.
-Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.
-Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.
-Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.
-Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.
În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.
