Curier Județean

16 ianuarie 2026 | Trafic în condiții de ceață ce poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii pe șoselele din Alba: „Creșteți distanța de siguranță între autovehicule!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 minute

în

De

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis, vineri, 16 ianuarie 2026, la ora 6.50, că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice.

În județele Alba, Cluj, Harghita, Mureș și Suceava este semnalată ceață ce determină vizibilitate redusă la sub 200 m și izolat la sub 50 m, ce poate favoriza formarea ghețușului sau chiciurii.

Citește și: 15-16 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ, burniță și polei în Alba: Vizibilitate sub 200 m

În municipiul București și în județele Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ialomița și Ilfov sunt semnalate ninsori ușoare, traficul rutier desfășurându-se în condiții de iarnă. În aceste zone se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației.

Pe principalele artere rutiere naționale, respectiv autostrăzile A1 București- Constanța, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Adjud, precum și pe DN1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

„Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să reducă mult viteza în contextul acestor fenomene meteorologice, să-și asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă și geamuri laterale, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață!

Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!

Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate diminuată din cauza ceții! Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, a precizat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Vineri, 16 ianuarie 2026, până la ora 8.00, în județul Alba este în vigoare o atenționare nowcasting de ceață asociată cu burniță sau precipitații mixte slabe ce pot favoriza izolat depuneri de polei. Potrivit meteorologilor, local și temporar vizibilitatea va scădea sub 200 m.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

