15-16 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ, burniță și polei în Alba: Vzibilitate sub 200 m

Meteorologii ANM au emis joi seara o atenționare cod galben de ceață, burniță și polei valabilă în tot județul Alba, în intervalul 15 ianuarie ora 20:10 până la în 16 ianuarie ora 2:00.

Potrivit specialiștilor, se vor semnala ceață asociată cu burniță sau ploaie slabă ce va depune izolat polei și va reduce vizibilitatea sub 200 m.

Reamintim de asemenea că județul Alba se află sub avertizare cod galben de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului.

În noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) și vineri (16 ianuarie), temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte local la munte, în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea și predominant ninsori în Oltenia și Muntenia, favorizând pe alocuri depuneri de polei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI