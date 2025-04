16-30 aprilie 2025 | Lucrări de dezinsecție la Alba Iulia, pentru combaterea țânțarilor și căpușelor. Recomandări pentru populație

În perioada 16-30 aprilie 2025, la Alba Iulia vor avea loc acțiuni de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și căpușelor, au anunțatreprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Primăria Municipiului Alba Iulia în colaborare cu Societatea Comerciala DD CHIM SRL, avand sediul social în Hunedoara, str. Eroilor, nr. 2bis, județul Hunedoara (telefon 0254715497), vă aduce la cunoștință faptul că, în perioada 16-30.04.2025 pe raza domeniului public al muncipiului Alba Iulia se vor desfășura urmatoarele lucrări:

– DEZINSECTIE (combatere Țânțari) insecticid utilizat: Cymina Ultra, in concentratie de 100 ml/Ha.

– DEZINSECTIE (combatere Căpuse) insecticid utilizat: Cymina Plus, in concentratie de 100 ml/Ha.

– DEZINSECTIE (combatere Larve Țânțari) insecticid utilizat: Vectobac WG, in concentratie de 500 gr/Ha.

Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii sunt rugati să nu intre în raza directă de acțiune a echipamentelor de pulverizat.

Toate produsele mentionate se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide și sunt avizate pentru profilaxia sanitar – umană de către Ministerul Sănătății.

În cazul conditiilor meteo nefavorabile termenul de executare a lucrarilor va fi prelungit.

