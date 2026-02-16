Curier Județean

16-20 februarie 2026

Stoc excedentar de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: O serie de donatori, acceptați în număr mai mic la donare

În săptămâna lucrătoare 16-20 februarie 2026 o serie de donatori vor fi acceptați în număr mai mic la donare la Centrul de Tranfuzie Sanguină (CTS) Alba.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții centrului de donare în dimineața zilei de luni, 16 februarie 2026.

„Având în vedere stocul de sânge excedentar, în săptămâna 16.02.-20.02.2026 următorii donatori vor fi acceptați în număr mai mic la donare:

-cu grupa O pozitiv

-cu grupa B pozitiv

-donatorii aflați la prima donare

Vă mulțumim pentru înțelegere”, au precizat reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer

