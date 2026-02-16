16-20 februarie 2026 | Stoc excedentar de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: O serie de donatori, acceptați în număr mai mic la donare
Stoc excedentar de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: O serie de donatori, acceptați în număr mai mic la donare
În săptămâna lucrătoare 16-20 februarie 2026 o serie de donatori vor fi acceptați în număr mai mic la donare la Centrul de Tranfuzie Sanguină (CTS) Alba.
Anunțul a fost făcut de reprezentanții centrului de donare în dimineața zilei de luni, 16 februarie 2026.
„Având în vedere stocul de sânge excedentar, în săptămâna 16.02.-20.02.2026 următorii donatori vor fi acceptați în număr mai mic la donare:
-cu grupa O pozitiv
-cu grupa B pozitiv
-donatorii aflați la prima donare
Vă mulțumim pentru înțelegere”, au precizat reprezentanții CTS Alba.
Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Adăpostul pentru câini fără stăpân din Alba Iulia va fi modernizat: Aproape 30 de țarcuri, reconstruite. Investiție de peste 350.000 de lei
Adăpostul pentru câini fără stăpân din Alba Iulia va fi modernizat: Aproape 30 de țarcuri, reconstruite Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 19 februarie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Prietenii lui […]
FOTO | Continuă modernizarea și dezvoltarea la ISU Alba: A fost turnat covor asfaltic și înlocuit gardul, iar spațiile de lucru au fost modernizate
Continuă modernizarea și dezvoltarea la ISU Alba: A fost turnat covor asfaltic și înlocuit gardul, iar spațiile de lucru au fost modernizate Continuă modernizarea și dezvoltarea la ISU Alba. A fost turnat covor asfaltic și înlocuit gardul, iar spațiile de lucru au fost modernizate. Cu ocazia festivităților prilejuite de sfințirea sediului inspectoratului și a troiței […]
FOTO | Panourile fotovoltaice de pe clădirea renovată a primăriei unei comune din Alba au început să producă energie electrică: Ce mare investiție e în pregătire
Panourile fotovoltaice de pe clădirea renovată a primăriei unei comune din Alba au început să producă energie electrică: Ce mare investiție e în pregătire Comuna Cricău a produs și livrat în rețeaua electrică primii kwh de energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice montate pe acoperișul clădirii sediului renovat al primărie, a anunțat, joi, 12 februarie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Imagini SPECTACULOASE pe autostrada A1 Sibiu-Piteşti: A început construcţia tunelului Boiţa-Cornetu, cel mai dificil tronson
Imagini SPECTACULOASE pe autostrada A1 Sibiu-Piteşti: A început construcţia tunelului Boiţa-Cornetu, cel mai dificil tronson Încep lucrările la cel mai...
Ministrul Agriculturii: „Voi propune plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare în funcție de inflație”
Ministrul Agriculturii: „Voi propune plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare în funcție de inflație” Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras...
Știrea Zilei
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale: „Este o decizie strategică”
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea...
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie...
Curier Județean
16-20 februarie 2026 | Stoc excedentar de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: O serie de donatori, acceptați în număr mai mic la donare
Stoc excedentar de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: O serie de donatori, acceptați în număr mai mic la...
Adăpostul pentru câini fără stăpân din Alba Iulia va fi modernizat: Aproape 30 de țarcuri, reconstruite. Investiție de peste 350.000 de lei
Adăpostul pentru câini fără stăpân din Alba Iulia va fi modernizat: Aproape 30 de țarcuri, reconstruite Pe ordinea de zi...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...