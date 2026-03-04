15 martie 2026 | Oportunitate pentru viitorii polițiști: traseu de pregătire sportivă organizat de IPJ Alba: ,,Vă așteptăm să faceți primul pas”

Curier Județean

Bogdan Ilea

Publicat

acum 60 de minute

Oportunitate pentru viitorii polițiști: traseu de pregătire sportivă organizat de IPJ Alba: ,,Vă așteptăm să faceți primul pas”

Poliția din Alba invită tinerii din județ care își doresc o carieră în Poliție să participe la un traseu de pregătire sportivă, organizat în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Poliției Române.

Activitatea are scopul de a-i familiariza pe candidați cu cerințele probei sportive din concursurile de admitere în școlile de poliție. Înscrierile se fac online, până la data de 15 martie 2026.

Potrivit IPJ Alba, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba invită tinerii din județul Alba care își doresc să devină polițiști să participe la un traseu de pregătire sportivă pentru a se familiariza cu cerințele probei sportive, probă importantă în cadrul concursurilor de admitere în școlile de poliție. 

Cei care doresc să-și dezvolte calitățile motrice și să-și testeze nivelul de pregătire fizică se pot înscrie accesând linkul 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebEOPZrluZ1_vA1MwMNgesOdY6fMM3D3fNUrMfraKxcPsx9w/viewform, până la data de 15 martie 2026 . 

Activitatea va fi organizată prin grija polițiștilor din cadrul Biroului de Pregătire Profesională. 

Detaliile privind data, ora și locația desfășurării acestei activități vor fi comunicate prin canalele oficiale ale instituției. 

Dacă vă doriți să îmbrăcați uniforma de polițist și să fiți în slujba comunității, vă așteptăm să faceți primul pas! Noi punem în funcțiune semnalele luminoase și acustice pentru a răspunde fiecărei provocări! 

Vă așteptăm, dragi tineri, în echipa noastră!

