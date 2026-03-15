15 martie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Aiud: Lăcaș de cult ridicat în apropierea „Râpei Robilor”

Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Aiud și-a serbat, duminică, 15 martie 2026 hramul, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Mănăstirea este ridicată în apropierea locului numit „Râpa Robilor”, acolo unde au fost îngropați numeroși deținuți politici din închisoarea de la Aiud.

Astăzi, aici sunt pomeniți zilnic martirii care au pătimit în temnițele comuniste, locul devenind unul de rugăciune și de aducere aminte.

Sfânta Liturghie de duminică, 15 martie 2026 a marcat și încheierea celei de-a XII-a ediții a Simpozionului Național de Martirologie, desfășurat în zilele de 13–14 martie 2026 la Alba Iulia și Aiud.

Simpozionul a fost dedicat în acest an temei „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă”.

sursa: Ion Dumitrel / Facebook

