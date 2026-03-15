15 martie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Aiud: Lăcaș de cult ridicat în apropierea „Râpei Robilor”

Ioana Oprean

Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Aiud și-a serbat, duminică, 15 martie 2026 hramul, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Mănăstirea este ridicată în apropierea locului numit „Râpa Robilor”, acolo unde au fost îngropați numeroși deținuți politici din închisoarea de la Aiud.

Astăzi, aici sunt pomeniți zilnic martirii care au pătimit în temnițele comuniste, locul devenind unul de rugăciune și de aducere aminte.

Sfânta Liturghie de duminică, 15 martie 2026 a marcat și încheierea celei de-a XII-a ediții a Simpozionului Național de Martirologie, desfășurat în zilele de 13–14 martie 2026 la Alba Iulia și Aiud.

Simpozionul a fost dedicat în acest an temei „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă”.

sursa: Ion Dumitrel / Facebook

9-13 martie 2026 | Peste 250 de elevi din Ocna Mureș și Zlatna implicați în activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba

Peste 250 de elevi din Ocna Mureș și Zlatna implicați în activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba În săptămâna 9 – 13 martie 2026, polițiștii Biroului Siguranță Școlară Alba, împreună cu polițiști din Ocna Mureș și Zlatna, au desfășurat 18 activități informativ-preventive, în patru unități de învățământ aflate pe raza orașelor Ocna […]

Bărbat de 62 de ani din Crăciunelu de Jos, la volan fără permis, în toiul nopții, pe un bulevard din Alba Iulia

Bărbat de 62 de ani din Crăciunelu de Jos, la volan fără permis, în toiul nopții, pe un bulevard din Alba Iulia Un bărbat de 62 de ani din Crăciunelu de Jos a fost suprins de oamenii legii la volan fără permis, în toiul nopții, pe un bulevard din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, la […]

Tânăr de 29 de ani din Lopadea Nouă cu „alcool la bord” pe o stradă din Crăciunelu de Jos: Ce alcoolemie avea

Tânăr de 29 de ani din Lopadea Nouă cu „alcool la bord" pe o stradă din Crăciunelu de Jos: Ce alcoolemie avea Polițiștii rutieri din Blaj au scos din trafic un tânăr din Lopadea Noua care conducea sub influența alcoolului o mașină pe o stradă din Crăciunelu de Jos. Potrivit IPJ Alba, la data de […]

