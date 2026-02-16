Curier Județean

16 februarie 2026 | 47 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

47 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Dispeceratul Național Salvamont a primit, în ultimele 24 de ore, 44 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Un apel fost înregistrat de Salvamont Alba.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 44 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

  • 8 apeluri pentru Salvamont Sibiu,
  • 6 apeluri pentru Salvamont Voineasa,
  • 6 apeluri pentru Salvamont Maramureș,
  • 5 apeluri pentru Salvamont Neamț,
  • 4 apeluri pentru Salvamont Harghita,
  • 3 apeluri pentru Salvamont Suceava,
  • 2 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic,
  • 2 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,
  • 2 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,
  • 2 apeluri pentru Salvamont Cluj,
  • 1 apel pentru Salvamont Sinaia,
  • 1 apel pentru Salvamont Gorj,
  • 1 apel pentru Salvamont Alba,
  • 1 apel pentru Salvamont Vatra Dornei,

În cazul acestor intervenții au fost salvate 47 de persoane. Dintre acestea, 18 de persoane au fost transportate cu   Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 31 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.  

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane, se arată într-un comunicat transmis de Salvamont Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 minute

în

16 februarie 2026

De

ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 9-13 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 11.500 lei și au acordat 36 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

în

16 februarie 2026

De

Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice Un bărbat de 48 de ani, din Blaj, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Tânăr de 21 de ani, din Blaj, REȚINUT după ce a furat două sticle de alcool din casa unui vârstnic. Este cercetat și pentru alte infracțiuni similare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

16 februarie 2026

De

Tânăr de 21 de ani, din Blaj, REȚINUT după ce a furat două sticle de alcool din casa unui vârstnic Un tânăr de 21 de ani din municipiul Blaj a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 73 de […]

Citește mai mult