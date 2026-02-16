16 februarie 2026 | 47 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
47 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
Dispeceratul Național Salvamont a primit, în ultimele 24 de ore, 44 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Un apel fost înregistrat de Salvamont Alba.
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 44 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:
- 8 apeluri pentru Salvamont Sibiu,
- 6 apeluri pentru Salvamont Voineasa,
- 6 apeluri pentru Salvamont Maramureș,
- 5 apeluri pentru Salvamont Neamț,
- 4 apeluri pentru Salvamont Harghita,
- 3 apeluri pentru Salvamont Suceava,
- 2 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic,
- 2 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,
- 2 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,
- 2 apeluri pentru Salvamont Cluj,
- 1 apel pentru Salvamont Sinaia,
- 1 apel pentru Salvamont Gorj,
- 1 apel pentru Salvamont Alba,
- 1 apel pentru Salvamont Vatra Dornei,
În cazul acestor intervenții au fost salvate 47 de persoane. Dintre acestea, 18 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.
S-au primit și 31 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.
Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane, se arată într-un comunicat transmis de Salvamont Alba.
