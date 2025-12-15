15 decembrie 2025: Anunț solicitare obținerea aviz de mediu pentru Planul Urbanistic General al orașului Cugir

15 decembrie 2025

Anunț public

Orașul Cugir, titular al Planului Urbanistic General al Orașului Cugir, județul Alba, cu amplasamentul în Orașul Cugir, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la Direcția Județeană de Mediu Alba, în vederea obținerii avizului de mediu.

Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Alba, str. Lalelelor, nr. 7B, Alba Iulia, jud. Alba, telefon 0258 813 290 și la sediul titularului din localitatea Cugir, str. I. L. Caragiale, nr. 1, zilnic, de luni până joi, între orele 07.30-16.00 și vineri între orele 07.30-13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul Direcției Județene de Mediu Alba în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

