14 septembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la 100 km/h
Zona de sud a județului Alba va fi de duminică, 14 septembrie, până la ora 20.00, sub incidența unor atenționări meteo Cod galben de intensificări ale vântului.
Meteorologii au emis o atenționare pentru duminică, 14 septembrie, între orele 10 și 20, din cauza intensificărilor vântului.
În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, în zonele joase din Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, rafalele vor ajunge la 50–70 km/h. La altitudini mari, peste 1700 m, vântul va bate chiar cu 90–100 km/h.
De asemenea, din după-amiaza aceleiași zile și până pe 15 septembrie, ora 10, se așteaptă averse moderate, inițial în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și zonele montane. Cantitățile de apă pot ajunge local la 15–20 l/mp și izolat la 30–40 l/mp.
