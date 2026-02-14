Curier Județean

14- 15 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

14- 15 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 14- 15 februarie 2026.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.

Amplasarea radarelor în perioada 14- 15 februarie 2026

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia „turează motoarele” în etapa constituirii: Urmează să fie declanșată procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 ore

în

13 februarie 2026

De

Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia „turează motoarele” în etapa constituirii Pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia, programată marți, 17 februarie 2026, se regăsește un proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor Societății Comerciale ”Alba Iulia Transport Local […]

Citește mai mult

Curier Județean

Mai puțini câini fără stăpân în Alba Iulia: Peste 180 de adopții în 2025. Câți au fost capturați

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

13 februarie 2026

De

Mai puțini câini fără stăpân în Alba Iulia: Peste 180 de adopții în 2025. Câți au fost capturați  Numărul câinilor fără stăpân din Alba Iulia este în scădere, potrivit unui bilanț prezentat de Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia, astăzi, 13 februarie.  Datele arată mai puține capturi față de anii anteriori, un număr ridicat de adopții […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT rutier în Lancrăm: Două autoturisme, implicate. Traficul este îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

13 februarie 2026

De

FOTO | ACCIDENT rutier în Lancrăm: Două autoturisme, implicate. Traficul este îngreunat  Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier pe DN1, Lancrăm, astăzi, 13 februarie 2026. În aceste momente traficul este îngreunat în zonă din cauza evenimentului rutier. ,,Traficul rutier este îngreunat pe DN 1, pe raza localității Lancrăm, din cauza unui eveniment rutier. […]

Citește mai mult