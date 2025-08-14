14-15 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime între 33 și 37 de grade
14-15 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime între 33 și 37 de grade
ANM a prelungit joi, 14 august 2025, avertizarea cod galben de caniculă, valabilă în Alba și alte județe din țară. Temperaturile maxime se vor înregistra între 33 și 37 de grade.
Citește și: Cum va fi VREMEA până în 8 septembrie 2025: Cât mai ține canicula și când se întorc ploile. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
COD GALBEN 14 august, interval orar 12 – 21
Joi (14 august) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.
COD GALBEN 15 august, interval orar 12 – 21
Vineri (15 august) valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice.
Sâmbătă, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării.
