Cum va fi VREMEA până în 8 septembrie 2025: Cât mai ține canicula și când se întorc ploile. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Meteorologii ANM au anunțat temperaturi peste normalul perioadei în aproape toată țara, mai ales în vest și sud-vest, pentru perioada 11 august – 8 septembrie 2025.
Ploile vor fi puține, mai ales la început, iar ploi mai însemnate sunt așteptate doar pe alocuri, spre sfârșitul lui august, în zona Carpaților Orientali.
Săptămâna 11.08.2025 – 18.08.2025
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.
Săptămâna 18.08.2025 – 25.08.2025
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice și local în cele sudice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.
