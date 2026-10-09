13 octombrie | Întrerupere majoră în furnizarea apei în orașul Zlatna și comuna Meteș: Care este motivul
Întrerupere majoră în furnizarea apei în orașul Zlatna și comuna Meteș: Care este motivul
SC Apa CTTA SA Alba – Sucursala Alba Iulia a anunțat întreruperea furnizării apei potabile în data de 13 octombrie 2026, între orele 00.00 – 07.00, în vederea realizării lucrărilor de cuplare a noii Stații de Tratare a Apei Zlatna la rețeaua de distribuție.
Vor fi afectați consumatorii din localitățile: Zlatna, Pătrânjeni, Valea Mică, Suseni, Galați, Pirita, Presaca Ampoiului, Poiana Ampoiului, Văleni și Meteș.
„Rugăm consumatorii să-și asigure rezervele de apă necesare pe perioada întreruperii.
Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna a fost realizată în cadrul unui contract în valoare de 10.644.350 de lei, fără TVA, cofinanțat din fonduri europene.
La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.
Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.
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