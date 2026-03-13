13 martie 2026 | Acțiune a polițiștilor rutieri din Alba pe DN7: Peste 370 de victime în accidentele produse în 2025 pe acest drum național

Acțiune a polițiștilor rutieri din Alba pe DN7: Peste 370 de victime în accidentele produse în 2025 pe acest drum național

Vineri, 13 martie 2026, în intervalul orar 14:00–18:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Alba, desfășoară acțiuni preventive și de control pe DN 7, în zonele identificate din județ tranzitate de drumul național amintit cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere.

Acțiunile au ca scop reducerea riscului rutier, prevenirea accidentelor și asigurarea unui climat de siguranță pentru toți participanții la trafic, inclusiv pentru conducătorii auto aflați în tranzit pe această arteră intens circulată.

În cursul anului 2025 pe DN7 s-au produs 286 de accidente, soldate cu 373 de victime.

Cele mai multe accidente au avut loc vinerea, în intervalul orar 14.00-18.00.

Principalele cauze ale accidentelor produse pe DN 7 au fost:

– neacordare de prioritate vehicule (43):

– nerespectarea regimului legal de viteză (34);

– distragerea atenției (26);

– adormire la volan (16);

– indisciplina pietonală (15)

