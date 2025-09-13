13-14 septembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h

COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h

Zona de sud a judeețului Alba va fi de sâmbătă, 13 septembrie, la ora 20.00, sub incidența unor atenționări meteo Cod galben de intensificări ale vântului.

Prima atenționare va fi în vigoare de sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 20.00, până duminică, 14 septembrie 2025, la ora 8.00.

Potrivit meteorologilor, începând din seara zilei de sâmbătă (13 septembrie 2025), în județul Caraș-Severin, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80…90 km/h.

De duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 8.00 până în aceeași zi, la ora 20.00, va fi în vigoare a doua atenționare/.

Meteorologii atenționează că pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90…100 km/h.

