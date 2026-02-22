122 de ani de la moartea unui maestru al picturii românești, Sava Henția (1848-1904): Muzeul din Sebeș deține cea mai importantă colecție de tablouri

La 21 februarie 2026, s-au împlinit 122 de ani de la moartea lui Sava Henția (1848–1904), unul dintre marii maeștri ai picturii românești. Creația sa, impresionantă atât prin numărul lucrărilor, cât și prin diversitatea temelor abordate, continuă să fie apreciată de iubitorii de artă. Tablourile sale se regăsesc astăzi în colecțiile unor importante muzee, dar și în unele aparținând unor particulari.

Dispariția sa prematură, la doar 56 de ani, a stârnit numeroase reacții, atât în România – unde se stabilise imediat după absolvirea, în 1862, a Școlii Normale din Sebeș –, cât și în Transilvania natală. Ecoul acestei pierderi s-a regăsit în paginile presei vremii. Pentru a înțelege modul în care contemporanii i-au perceput personalitatea și i-au apreciat talentul și opera, redăm mai jos câteva dintre aceste mărturii:

În revista „Sămănatorul”, fondată în 1901 de George Coșbuc și Alexandru Vlahuță și condusă din 1905 de marele istoric Nicolae Iorga, a fost publicat următorul necrolog: „Moartea unui pictor. Sîmbătă, la 21 Februarie, s’a stins, în vîrstă de 56 de ani, Sava Henția, cunoscutul pictor și profesor de desemn, pe urma căruia au rămas numeroase lucrări de artă, între cari frumoase tablouri istorice din războiul de la 1877. Sava Henția s’a născut la 1848 în Sibișel, un cătun din Ardeal; a trecut de mic copil în Romînia și a făcut, mai întîî aici, apoi în Italia și Franța, studii de pictură îndelungate și serioase. A expus lucrări la mai multe exposiții de seamă și a obținut chiar premii de valoare” (p. 143).

În „Gazeta Artelor. Theatru, Musică, Pictură, Sculptură, Architectură, Gimnastică, Dans etc.”, publicație cultural-artistică ce apărea la București, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în nr. 39-40 din 15-30 martie 1904, era publicat un articol mai amplu dedicat personalității și operei sale: „Pictorii noștri: Sava Henţia […] Unul dintre cei mai talentați pictori ai generațiunei mai tinere românesci, care s-a desvoltat sub Aman și Tătărescu, genial înzestratul Sava Henţia a încetat din viață la 21 februarie a. c., în vârstă de 56 ani. Născut în Transilvania, din părinți sărmani, el a venit în Bucuresci, intrând la un zugrav de biserici ca să câștige pâinea de toate zilele. Talentul său extraordinar deșteaptă îndată atențiunea cercurilor artistice de aci și Henţia intră la Școala de Bele-Arte unde în curând obținu premiul I de bursier al Statului la Paris. Întorcându-se la Bucuresci, Henţia desfășură o activitate artistică extraordinară, se produse în toate genurile și creă, în timpul războiului româno-ruso-turc, tablouri războinice de diferite mărimi, adevărate opere de artă, dintre cari cele mai multe se găsesc în posesiunea M. S. Regelui. Henţia fu ani îndelungați profesor la Asiliul Elena Doamna, şi acest om modest, cu un cap interesant de artist, care era cu desăvârșire surd și vorbea cu mare greutate, se bucura de cea mai mare simpatie în toate cercurile în cari era cunoscut. Cu Henţia se stinge unul din cei mai însemnați representanţi ai artei românesci” (p. 9).

În Ardeal, „Gazeta Transilvaniei”, ziar fondat de George Barițiu în 1838, la Brașov, anunța la rândul său decesul artistului: „Moartea pictorului Sava Henţia. Duminecă a murit în Bucuresci, unul dintre cei mai talentați pictori români, Sava Henţia, în etate de 56 ani. Repausatul a fost mai mulți ani profesor la asilul Elena Doamna. Era om modest, cu desăvîrşire surd, şi vorbia greu. Tablourile sale, mai ales cele din resboiu, au fost mult admirate şi multe din acestea se află în posesiunea Regelui. Sava Henţia era de origine din Transilvania” (p. 8).

În ziarul „Familia”, care din 1880 apărea la Oradea, în nr. 10 din 7 martie 1904, era publicat următorul necrolog: „Au murit: Pictorul Sava Henţia la Bucureşci, în 22 februarie v. (6 martie n.); reposatul, mult timp profesor la Asilul Elena Doamna din Bucureşcî, a fost de origine din Transilvania; dânsul a pictat şi tablourile, date ca premii abonaților noștri; a fost un om modest şi s’a stins în etate de 56 ani; înmormântarea-i s’a făcut marți la 24 febr. v. (8 martie n.)” (p. 119).

Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeș deține una dintre cele mai importante colecții de tablouri semnate de Sava Henţia – 46 de lucrări reprezentative pentru activitatea sa din perioada 1871-1902. În absența unei case memoriale la Sebeșel, satul său natal, iar în condițiile în care muzeul din Sebeș adăpostește una dintre cea mai însemnată colecții din țară, considerăm că instituția noastră a devenit, simbolic, cea de-a doua casă a artistului – un spațiu dedicat artei, în care opera sa poate fi cunoscută și admirată. Vă invităm să o descoperiți și să vă bucurați de întâlnirea cu creația unui mare maestru al picturii românești.

sursa: Centrul Cultural „Lucian Blaga Sebeș”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI