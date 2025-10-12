12 octombrie, Ziua Mondială a Artritei. O zi dedicată luptei împotriva bolilor reumatice
12 octombrie, Ziua Mondială a Artritei. O zi dedicată luptei împotriva bolilor reumatice
Ziua Mondială a Artritei (World Arthritis Day) este celebrată în fiecare an pe 12 octombrie, fiind instituită în 1996 de organizația Arthritis and Rheumatism International (ARI). Scopul acestei zile este de a crește gradul de conștientizare cu privire la impactul bolilor reumatice și musculo-scheletice asupra sănătății și calității vieții.
Evenimentul este susținut de Alianța Europeană a Asociațiilor pentru Reumatologie (EULAR), care reunește pacienți, profesioniști din domeniul medical și societăți științifice din întreaga Europă. EULAR consideră această zi o parte esențială a eforturilor sale de promovare a cercetării, educației medicale și conștientizării publice în domeniul reumatologiei.
Potrivit EULAR și Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), bolile reumatice și musculo-scheletice sunt printre principalele cauze de dizabilitate fizică în rândul populației active. În Europa, peste 120 de milioane de persoane suferă de astfel de afecțiuni, multe dintre ele nediagnosticate. Artrita reumatoidă, osteoporoza, lupusul sau fibromialgia afectează majoritar femeile, în timp ce spondiloartropatiile și guta sunt mai frecvente la bărbați.
În prezent, nu există un tratament curativ pentru majoritatea acestor boli, iar diagnosticarea întârziată și terapiile de lungă durată pot afecta semnificativ viața pacienților. EULAR și OMS subliniază importanța accesului la diagnostic precoce, tratament adecvat, reabilitare și sprijin social, pentru a reduce povara acestor afecțiuni și pentru a îmbunătăți calitatea vieții celor afectați.
Sursa: Agerpres.ro
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Tichete de masă 2025: Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma
Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma Deși tichetele de masă sunt unul dintre cele mai frecvente beneficii extrasalariale oferite angajaților din România, ele rămân totodată printre cele mai prost înțelese componente ale veniturilor acestora. În numeroase companii, tichetele de masă sunt menționate doar în Regulamentul Intern sau […]
12 octombrie, Ziua Mondială a Vederii. Peste 200 de milioane de oameni suferă de afecțiuni oftalmologice
Ziua Mondială a Vederii, este sărbătorită în acest an la 12 octombrie. Astăzi, lumea este populată de sute de milioane de oameni lipsiți de vedere sau cu deficiențe de vedere, din cauza unor cauze care pot fi tratate sau prevenite. Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii (AIPO) își pune speranțele în Atlasul IAPB Vision, care adună […]
„Norii se sparg când bat clopotele bisericii?” Ce cred românii și ce spune știința despre acest vechi mit
„Norii se sparg când bat clopotele bisericii?” Ce cred românii și ce spune știința despre acest mit În satele românești, dar nu numai, persistă o credință veche: atunci când norii negri aduc amenințarea furtunii, sunetul clopotelor bisericii ar „sparge norii” și alunga vijelia. Tradiția susține că „sunetul sfințit” al clopotelor ar curăța cerul și ar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tichete de masă 2025: Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma
Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma Deși tichetele de masă sunt unul...
12 octombrie, Ziua Mondială a Vederii. Peste 200 de milioane de oameni suferă de afecțiuni oftalmologice
Ziua Mondială a Vederii, este sărbătorită în acest an la 12 octombrie. Astăzi, lumea este populată de sute de milioane...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS...
FOTO | Cum este să studiezi în Coreea de Sud: O albaiuliancă trăiește experiența vieții la Korea University, cu o bursă de elită
Cum este să studiezi în Coreea de Sud: O albaiuliancă trăiește experiența vieții la Korea University, cu o bursă de...
Curier Județean
FOTO | Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025: Ce distincție a primit
Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025 Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena a...
VIDEO | Exercițiu de forță în Pădurea Craiului. Salvamontiștii din Alba se antrenează pentru misiuni subterane
Exercițiu de forță în Pădurea Craiului. Salvamontiștii din Alba se antrenează pentru misiuni subterane În perioada 10-12 octombrie 2025, în...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...