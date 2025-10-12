12 octombrie, Ziua Mondială a Artritei. O zi dedicată luptei împotriva bolilor reumatice

Ziua Mondială a Artritei (World Arthritis Day) este celebrată în fiecare an pe 12 octombrie, fiind instituită în 1996 de organizația Arthritis and Rheumatism International (ARI). Scopul acestei zile este de a crește gradul de conștientizare cu privire la impactul bolilor reumatice și musculo-scheletice asupra sănătății și calității vieții.

Evenimentul este susținut de Alianța Europeană a Asociațiilor pentru Reumatologie (EULAR), care reunește pacienți, profesioniști din domeniul medical și societăți științifice din întreaga Europă. EULAR consideră această zi o parte esențială a eforturilor sale de promovare a cercetării, educației medicale și conștientizării publice în domeniul reumatologiei.

Potrivit EULAR și Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), bolile reumatice și musculo-scheletice sunt printre principalele cauze de dizabilitate fizică în rândul populației active. În Europa, peste 120 de milioane de persoane suferă de astfel de afecțiuni, multe dintre ele nediagnosticate. Artrita reumatoidă, osteoporoza, lupusul sau fibromialgia afectează majoritar femeile, în timp ce spondiloartropatiile și guta sunt mai frecvente la bărbați.

În prezent, nu există un tratament curativ pentru majoritatea acestor boli, iar diagnosticarea întârziată și terapiile de lungă durată pot afecta semnificativ viața pacienților. EULAR și OMS subliniază importanța accesului la diagnostic precoce, tratament adecvat, reabilitare și sprijin social, pentru a reduce povara acestor afecțiuni și pentru a îmbunătăți calitatea vieții celor afectați.

