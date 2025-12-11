12 decembrie | Expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste” la Sala Unirii din Alba Iulia
Expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste” la Sala Unirii din Alba Iulia
Vineri, 12 decembrie 2025, de la ora 13:00, o să aibă loc o expoziție are își propune să aducă în atenția publicului fragmente din memorialistica gulagului românesc, experimentând cu noi moduri de expunere, la Sala Unirii din Alba Iulia.
Represiunea politică a regimului comunist a frânt biografii, iar reflectarea acestor orori și suferințe în literatură ne aduce mai aproape de esența sistemelor totalitare de orice fel: oprimarea libertății spiritului.
Proiectul își propune să aducă în atenția publicului fragmente din memorialistica gulagului românesc, experimentând cu noi moduri de expunere.
În premieră la Alba Iulia, va fi expusă cu această ocazie vesta de lână purtată în detenția politică (1958-1963) de scriitorul, medicul și poetul Vasile Voiculescu.
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău.
